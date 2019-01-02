Bizim Hikaye dizisi bu hafta var mı? Bizim Hikaye 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisi 53. son bölümüyle 27 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde Tülay ve eşi Tufan Almanya'ya yerleşme kararı almıştı. Nesrin Cavadzade ise diziye son bölümde veda etmişti. Peki Bizim Hikaye yeni bölümler ne zaman başlayacak.

Ekrana üç hafta ara veren Bizim Hikaye'nin 54. yeni bölümü 24 Ocak Perşembe akşamı yayınlanması bekleniyor.

BİZİM HİKAYE DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye'nin son bölümünde Almanya'dan iş teklifi gelen Tülay ve eşi Tufan yurt dışına yerleşme kararı aldı. Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılması nedeniyle senaryoda sürpriz bir değişiklik yaşandı. Tülay'ı canlandıran Nesrin Cavadzade diziden ayrılırken, Tufan rolündeki Mehmet Korhan Fırat'ın ise diziye geri dönüp dönmeyeceği ise belli olmadı.

Barış’ın ölüm haberi bütün aileyi büyük bir acıya sürüklerken, Filiz’in düğün günün ertesinde yaslı bir dul olmaktan çok daha büyük bir sorunu vardır artık. Elibollar Nihal’in başlarına açacakları dertten kurtulmuşlardır belki ama şimdi Filiz’in onlara getirdiği yeni haberle mücadele etmek zorundadırlar. Herkes bu yeni sorunla kendi yöntemleriyle başa çıkmaya çalışırken, Filiz herkesi hayrete düşüren yepyeni bir çözümle karşılarına çıkar. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Elibollar’a hayatın ve Barış’ın ardında bıraktığı mirasın getireceği insanlar ise henüz tükenmemiştir.



