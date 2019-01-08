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Bizim Hikaye dizisinden Yasak Elma'ya flaş transfer!

DİZİ HABERLERİ  | 08.01.2019 14:03 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye'nin sevilen oyuncusu Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılması gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara göre güzel oyuncu Yasak Elma'ya transfer oldu.

Bizim Hikaye dizisinden Yasak Elma'ya flaş transfer!

Bizim Hikaye'nin sevilen oyuncusu Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrıldığına dair haberler dizi izleyicilerini meraklandırmıştı. Bizim Hikaye dizisinin yapımcısı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrıldığı sosyal medyada yayınladığı paylaşım ile ilan etmiş ve doğrulamıştı.

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Yasak Elma dizisiyle ilgili dolaşan kulis bilgilerine göre Nesrin Cavadzade Yasak Elma kadrosunda kritik bir rolle yer alacak...

Yasak Elma dizisine gelecek flaş transferle ilgili iddialar merak uyandırdı. Medya kulislerinden sızan iddiaya göre ise diziye yeni katılacak olan karakter Yıldız ile Ender’in yeni belası olacak.

Güzelliği ile dikkat çeken oyuncu önümüzdeki bölümlerde Yasak Elma dizisinde boy gösterecek. Yeni iddialara göre ise Cavadzade dizide Halit’in karısı Yıldız ve eski karısı Ender’in yeni düşmanı olacak. (Sözcü)

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