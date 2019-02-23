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Bizim Hikaye dizisine sürpriz oyuncu! Hikmet'in dedesini kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 23.02.2019 02:32 | Son Güncelleme

FOX TV ekranlarında iki sezondur devam başarılı dizi Bizim Hikaye'ye usta bir oyuncu daha katıldı. Bizim Hikaye'de Hikmet'in dedesi ortaya çıkıyor ve işler karışıyor.

Bizim Hikaye dizisine sürpriz oyuncu! Hikmet'in dedesini kim oynuyor?

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Bizim Hikaye dizisi perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye'nin kadrosuna son olarak usta bir oyuncu katıldı. Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bizim Hikaye'ye ünlü tiyatrocu Can Kolukısa dahil oldu. Kolukısa konuk oyuncu olacağı 'Bizim Hikaye'de, 'Recai Bey' karakterine hayat verecek.

Can Kolukısa

Nejat Uygur'un canlandırdığı Hikmet'in dedesi olan Recai Hasipoğlu, ömrünün sonlarına yaklaşmışken mirasını torununa miras bırakmak isteyecek.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hikmet’in durumunu öğrenen Filiz bir yandan kardeşiyle uğraşırken, bir yandan da Hikmet’i kurtarmak için kendi başını yakan Barış’ın kurtulması adına çabalamaktadır. Bu son olay Barış’ın kimliğini saklamasını imkansız hale getirmişken, Çiçek’in müdahalesiyle iş tatlıya bağlanır. Fakat Filiz, Hikmet’in sakladıklarından ve işleri bu hale getirmesinden dolayı tüm aileye tavırlıdır. Sonunda Barış’ın da kendisinden sakladıklarını öğrendiğinde Filiz’in sabrı taşar ve herkese bir ders vermeye karar verir. Ancak bunun için Fikri’yle işbirliği yapmış olması işlerin daha çok karışmasına neden olur. Barış ise Nihal’den kurtulmak için Merve’yle işbirliğine devam etmektedir. Merve’nin Nihal hakkında öğrendikleri işlerin hiç de sandıkları kadar basit olmadığını ortaya çıkarır. Bu arada Hikmet’in kaçırdığı çocuğun babası da, başına gelenlerin acısını Filiz’den çıkarmaya çalışınca işler kontrolden çıkar ve Filiz kendini büyük bir tehlikenin ortasında bulur.

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