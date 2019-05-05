Bizim Hikaye setinde başrol krizi! Apar topar final kararı alındı

Başrollerini Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Hazal Kaya ve Nejat Uygur'un paylaştığı Bizim Hikaye dizisinin son bölümleri çekilirken ani bir kararla final tarihi değişti.

Shameless adlı ABD dizisinden uyarlama olan Bizim Hikaye'de alınan bu değişiklik kararının, başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın hamile olması nedeniyle alındığı iddia edildi.

Dizinin 30 Mayıs'taki final tarihi, 2 bölüm erkene alınarak 16 Mayıs'a çekildi. Sette son iki bölüm için hazırlıklar yapılırken, dizinin sevenleri Bizim Hikaye'nin final yapacak olmasına üzgün olmakla beraber alınan bu karara tepkililer.





