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Bizim Hikaye yeni sezon ne zaman başlıyor? Bizim Hikaye'den sürpriz fragman

DİZİ HABERLERİ  | 05.09.2018 00:32 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Seyircisiyle buluşmak için gün sayan Bizim Hikaye'nin 38. bölümünden yeni fragman da yayınlandı. Fragmanda cezaevinden çıkan Filiz, kardeşleri ve babası Fikri'yi lüks bir villada yaşarken buluyor.

Bizim Hikaye yeni sezon ne zaman başlıyor? Bizim Hikaye'den sürpriz fragman

Dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye yeni sezonu sürprizlerle açıyor.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı Bizim Hikaye'nin sezon finalinde Filiz şok bir suçlamayla tutuklanmıştı. Barış'ın babası Servet'in kirli oyunları ve evinde uyuşturucu bulunmasıyla cezaevine giren Filiz, bir yandan da sevdiği adamın karısının ortaya çıkmasıyla büyük bir şok daha yaşamıştı.

BİZİM HİKAYE YENİ SEZON 2. FRAGMANI

BİZİM HİKAYE FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Filiz, evinde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanmıştı. Barış'ın babası Servet ise Filiz'e yardım edeceğini söyler fakat parmak izini alarak ona daha büyük bir komplo hazırlar. Filiz'in çalıştığı kuru temizlemeciye birçok uyuşturucu paketi bırakan Servet, üzerine de Filiz'in parmak izlerini yerleştirir. Bu deliller sonrasında Filiz, mahkemece 17 yıl hapse mahkum edilir. Bizim Hikaye son bölümde hapis cezası alan Filiz, son dakika bir şok daha yaşar. Yanlarına gelen avukat bir kadın "Ben Savaş'ın karısıyım" demesi ile herkesi derin bir sessizliğe sokar.

BİZİM HİKAYE YENİ SEZON (38. BÖLÜM) FRAGMANI

Filiz üzerine atılan korkunç suçla nasıl baş edeceğini düşünmektedir. Cemil de Filiz’in bu durumunu kullanarak ondan intikam almanın peşindedir. Fakat annesinin baskısıyla durum tersine dönmek üzeredir.

Melek’in evden uzaklaşmak istediğini anlayan Fikri, onu mutlu etmek için maceralarına devam etmeyi teklif eder. Melek‘le birlikte çok eğlenirler. Ancak Melek, sonunda, durumuyla yüzleşip şok edici bir hamle yapar. Melek’in her koşulda yanında olmak isteyen Fikri, ona farklı bir teklifte bulunacaktır.

Mahalleden taşınmak üzere olan Şeyma geride bıraktıklarından dolayı çok üzgündür. Rahmet’in gelemeyeceğini öğrenen Müjde ise Rahmet’e çok kırılır. Müjde’nin gönlünü almak isteyen Rahmet ve Ayşe’ye sürpriz yapmak isteyen Fiko kafa kafaya verirler.

Ömer hapisten kurtulmanın yolunu bulmuştur. Zeynep’i alıp gitmek ister. Bu durum tüm aileyi ve Tülay’ı derinden etkilese de Zeynep’in gidişini kabullenmek zorundadırlar.

Barış ise Filiz’i temize çıkarmak için babasından yardım ister. Barış’la arasındaki buzları eritmeye çalışıyormuş gibi görünen ve bunun için bir aile yemeği tertip eden Servet ise bir şeyler peşindedir. Barış Filiz’i bu korkunç komplodan kurtarabilecek midir?

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