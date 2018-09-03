Bizim Hikaye yeni sezondan ilk fragman (38. bölüm) Cezaevindeki Filiz'e büyük şok

BİZİM HİKAYE FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU? Filiz, evinde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanmıştı. Barış'ın babası Servet ise Filiz'e yardım edeceğini söyler fakat parmak izini alarak ona daha büyük bir komplo hazırlar. Filiz'in çalıştığı kuru temizlemeciye birçok uyuşturucu paketi bırakan Servet, üzerine de Filiz'in parmak izlerini yerleştirir. Bu deliller sonrasında Filiz, mahkemece 17 yıl hapse mahkum edilir. Bizim Hikaye son bölümde hapis cezası alan Filiz, son dakika bir şok daha yaşar. Yanlarına gelen avukat bir kadın "Ben Savaş'ın karısıyım" demesi ile herkesi derin bir sessizliğe sokar.

Bizim Hikaye'nin merakla beklenen 2. sezonundan ilk fragman da yayınlandı. 38. bölüm fragmanında cezaevinde olan Filiz'i kardeşleri ziyarete geliyor ancak büyük bir gerçeği ablalarından saklıyolar. Hakkındaki suçlamalardan kurtulmayı başaran Filiz ise cezaevinden çıkıp evlerine gittiğinde büyük bir şok yaşıyor. b

Dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye, geçen sezona damga vuran yapımlardan olmuştu. Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Nesrin Cavadzade, Reha Özcan'ın paylaştığı Bizim Hikaye'nin sezon finalinde Filiz şok bir suçlamayla tutuklanmıştı. Barış'ın babası Servet'in kirli oyunları ve evinde uyuşturucu bulunmasıyla cezaevine giren Filiz, bir yandan da sevdiği adamın karısının ortaya çıkmasıyla büyük bir şok daha yaşamıştı.

Filiz üzerine atılan korkunç suçla nasıl baş edeceğini düşünmektedir. Cemil de Filiz’in bu durumunu kullanarak ondan intikam almanın peşindedir. Fakat annesinin baskısıyla durum tersine dönmek üzeredir.

Melek’in evden uzaklaşmak istediğini anlayan Fikri, onu mutlu etmek için maceralarına devam etmeyi teklif eder. Melek‘le birlikte çok eğlenirler. Ancak Melek, sonunda, durumuyla yüzleşip şok edici bir hamle yapar. Melek’in her koşulda yanında olmak isteyen Fikri, ona farklı bir teklifte bulunacaktır.

Mahalleden taşınmak üzere olan Şeyma geride bıraktıklarından dolayı çok üzgündür. Rahmet’in gelemeyeceğini öğrenen Müjde ise Rahmet’e çok kırılır. Müjde’nin gönlünü almak isteyen Rahmet ve Ayşe’ye sürpriz yapmak isteyen Fiko kafa kafaya verirler.

Ömer hapisten kurtulmanın yolunu bulmuştur. Zeynep’i alıp gitmek ister. Bu durum tüm aileyi ve Tülay’ı derinden etkilese de Zeynep’in gidişini kabullenmek zorundadırlar.

Barış ise Filiz’i temize çıkarmak için babasından yardım ister. Barış’la arasındaki buzları eritmeye çalışıyormuş gibi görünen ve bunun için bir aile yemeği tertip eden Servet ise bir şeyler peşindedir. Barış Filiz’i bu korkunç komplodan kurtarabilecek midir?

