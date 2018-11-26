Black Friday indirimleri kurmaca mı?

Which? içerisinde televizyon, kamera gibi pahalı teknolojik aletlerin de bulunduğu 97 ürünün yıl içinde takibini yaparak %87’sinin yıl içinde daha uygun fiyatlara bulunabildiğini tespit etti. Which?’in Ev Eşyaları ve Servisleri Müdürü Alex Neill, “Araştırmalarımızın sonuçları Black Friday’i dört gözle bekleyenleri mutsuz etti. Perakendeciler, büyük indirimler ve zaman sınırlı satış vaatleriyle bizi bombalarken araştırmanızı iyi yapın ki yüksek rakamlarla aldıklarınızı taşımak zorunda kalmayın.” Örneğin; takip edilen ürünlerden birisi olan Sony Cybershot HX60B Superzoom compact kamera Black Friday indirimi için yapılan reklamlarda 189 Sterlin iken, (yani 10 Sterlin indirimliyken) yılın diğer 4 ayı boyunca da aynı fiyattan satıştaydı. Bu durumda Black Friday’in insanları çılgınlar gibi alışveriş yapmaya yönlendirmek için uydurulan ve büyütülen bir gün olduğunu söyleyebilir miyiz? Black Friday nasıl ortaya çıkmış? Philadelphia’da 1961 yılında gazetelerde ilk defa duyulan Black Friday’in ismindeki siyahlık alışveriş sebebiyle oluşan yoğun trafik ve kaos ortamından gelmekte.

Bu yoğunluk esnasında trafik polislerinin 12 saatlik vardiyalarla çalışması gerekti ve dinlenmelerine pek izin verilmedi. Zaman içinde durumdan sıkılan görevliler, bu korkunç çalışma temposunu “Black Friday” olarak adlandırdılar. Black Friday’in ortaya çıkışı ile ilgili farklı senaryolar olsa da hepsi için ortak nokta çılgınca alışveriş yapmaktan doğan birtakım sonuçlar nedeniyle bu ismi alması. Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü gibi özel günlerin kapitalizmin birer oyunu olduğu, insanlara daha fazla alışveriş yaptırmak, hediye aldırmak için uydurulduğu her sene mutlaka söylenir, konuşulur, yazılır çizilir. Black Friday ise hedefinin daha çok alışveriş yaptırmak olduğunu inkar etmeyen bir gün yani bu günün kapitalizmin bir oyunu olduğunu veya endüstriye hizmet ettiğini kanıtlamanıza gerek yok çünkü normal şartlarda gerçekten inanılmaz indirimler yapılıyor olsa dahi insanı ihtiyaç duymadığı şeyleri bile almaya yönelten bir psikolojiye sokarak olabildiğince fazla para harcatmayı hedefliyor.