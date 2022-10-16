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Black Friday nedir, ne zaman başlayacak? 2022 Black Friday (Kara Cuma) kaç gün sürecek?

16.10.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Black Friday, ekim ayının ortalarına gelinmesiyle alışveriş severlerin gündeminde yer aldı. Her yıl kasım ayında yapılan Black Friday (Kara Cuma) gününde birçok ürün indirimli fiyatıyla müşterilere sunuluyor. Black Friday aynı zamanda 'Efsane Cuma' adıyla da biliniyor. Peki Black Friday nedir, ne zaman başlayacak? 2022 Black Friday (Kara Cuma) kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Black Friday nedir, ne zaman başlayacak? 2022 Black Friday (Kara Cuma) kaç gün sürecek?

Black Friday gününde birçok mağazada birçok ürün indirime giriyor. Yılın sonlarına doğru uygulanan Black Friday indirim günleri alışveriş severler tarafından merakla bekleniyor. Black Friday indirimlerine sayılı günler kaldı. Peki Black Friday nedir, ne zaman başlayacak? 2022 Black Friday (Kara Cuma) kaç gün sürecek? İşte detaylar...

2022 BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Black Friday 22 Kasım 2022 Cuma günü düzenlenecek. Mağazalar ve platformdaki ürünlerin indirimleri birkaç gün devam edecek.

Black Friday nedir, ne zaman başlayacak? 2022 Black Friday (Kara Cuma) kaç gün sürecek?

BLACK FRIDAY NEDİR?

ABD'de ortaya çıkan alışveriş ve indirim günü olan Black Friday, Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü olarak adlandırılır. 1952 yılından beri Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir.

Black Friday resmi tatil değildir ancak Kaliforniya ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil vermektedir. Black Friday gününde 2005'ten beri en yoğun şekilde alışverişin yapılır. Bu günde mağazalarda yoğunluk olur, stoklar biter.


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black friday kara cuma
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