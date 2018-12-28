Black Miror hayranlarına uyarı! Doğru karar verebilecek misiniz?

Yer yer etik açıdan sizi zorlayabilecek bu hikayede olacaklardan sadece ve sadece siz sorumlusunuz. 80’li yıllara ışınlanacaksınız ve maceranın gidişatını doğrudan sizin verdiğiniz kararlar belirleyecek.

Önemli seçimler yapacak, zorluklarla savaşacak ve tehlikeler atlatacaksınız. Hayatta ve Black Mirror dünyasında olduğu gibi bu filmde de atılan her adımın farklı sonuçları olacak. Doğru kararlar verin ki, zafer sizin olsun. Yanlış kararlar felaketle sonuçlanabilir. (Ama kime göre yanlış, kime göre doğru?)

Ancak üzülmeyin, bu sefer bir macerayı tamamladıktan sonra baştan başlama, tercihlerinizi değiştirerek yeni bir sona ulaşma şansına sahipsiniz!

