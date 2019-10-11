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Black Shark 2 Pro, sonunda Avrupa’da da satışa sunuldu

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TEKNOLOJİ  | 11.10.2019 09:23 | Son Güncelleme

Black Shark serisi ile oyun odaklı akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Xiaomi, kısa süre önce Çin’de satışa sunduğu Pro modelini Avrupa’ya getiriyor. Çinli üretici, bir süre önce Black Shark 2 Pro’yu tanıtmış ve kendi ülkesinde satışa sunmuştu.

Black Shark 2 Pro, sonunda Avrupa’da da satışa sunuldu

Xiaomi Black Shark 2 Pro şimdi de Avrupa pazarında boy göstermeye hazırlanıyor. Telefonun Avrupa’daki satış fiyatı ise 599 euro olarak belirlenmiş durumda.

Qualcomm’un en yeni yongası SD 855+ ile donatılan Black Shark 2 Pro, sistemini 8GB RAM ile destekliyor. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.39 inçlik AMOLED ekranla gelen telefon 4000 mAh’lık bataryadan besleniyor.

Kutudan ilk çıktığında Android 9.0 ile çalışan telefonda ekran altı parmak izi okuyucusu özelliği de mevcut.

27W hızlı şarj özelliğiyle de dikkat çeken Black Shark 2 Pro’da 48MP + 12MP’lik çift ana kamera modülü yer alıyor. Telefonun selfie kamerası ise 20MP.

Black Shark 2 Pro’nun Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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