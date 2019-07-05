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Black Squad Steam Erken Erişimi’nden çıkıyor

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 05.07.2019 05:16 | Son Güncelleme

Black Squad, 2. Yıldönümünde, Steam Erken Erişimi’nden çıkıyor. NS Studio mevcut Black Squad’ın görünüşünü, deneyimini, yeni özellikler ve oyuncuların eğlenmesini amaçlayan yeni topluluk programlarını gururla sunuyor.

Black Squad Steam Erken Erişimi’nden çıkıyor

NS Studio’nun, kullanıcı arayüzünü tekrar tasarlamasıyla, daha düzenli ve şık bir görünüş elde edildi, daha çok oyuncuya erişebilmek için daha fazla Sunucu eklendi ve yeni kullanıcı çevresine bağlı olan eşleştirme sistemi ile benzer ping değerlerine sahip oyuncuların eşleşmesi sağlandı. Oynanış da çeşitli silah dengelemeleri, harita yapılandırmaları, gelişen ödül sistemi, Sesli İletişim ve daha fazlası ile yeniden düzenlendi! Bütün bunlar olurken, etkileşimli görevler ve sezon etkinlikleri devam etti.

NS Studio, Black Squad’ın yeni Partner Programı’nı ve Topluluk Turnuvası Programı’nı yeni yamayla beraber sundu. Oyuncular Black Squad’ın Partner Programı’na katılarak özel görevler, oyun-içi eşyalar, haberler, etkinlikler ve ödülleralabilir. Bütün oyuncu çeşitleri, buna influencer’lar, moderatörler, e-sporcu veya cosplayer’lar dahil, oyuna adanmış herkes için görevler var.

Oyun Özellikleri:

  • 10 Oyun Modu: Rekabetçi, Tahrip Etme, TÖM ve daha fazlası!
  • İstediğiniz gibi oynayın diye Özel Müsabaka oluşturma!
  • 85+ Silah: Makineli Tüfekler, Pompalı Tüfekler, Keskin Nişancı Tüfekleri, Hücum Tüfekleri, Ağır Makineli Tüfekleri ve daha fazlası!
  • Uzmanlaşmanız için 48 Harita
  • Edinilebilir 10 Karakter, etkinlik karakterleri dahil değil!
  • Özelleştirme için 460+ Skin
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Anahtar Kelimeler:
Black squad Steam Erken Erişimi NS Studio

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