Black Squad Steam Erken Erişimi’nden çıkıyor

NS Studio’nun, kullanıcı arayüzünü tekrar tasarlamasıyla, daha düzenli ve şık bir görünüş elde edildi, daha çok oyuncuya erişebilmek için daha fazla Sunucu eklendi ve yeni kullanıcı çevresine bağlı olan eşleştirme sistemi ile benzer ping değerlerine sahip oyuncuların eşleşmesi sağlandı. Oynanış da çeşitli silah dengelemeleri, harita yapılandırmaları, gelişen ödül sistemi, Sesli İletişim ve daha fazlası ile yeniden düzenlendi! Bütün bunlar olurken, etkileşimli görevler ve sezon etkinlikleri devam etti.

NS Studio, Black Squad’ın yeni Partner Programı’nı ve Topluluk Turnuvası Programı’nı yeni yamayla beraber sundu. Oyuncular Black Squad’ın Partner Programı’na katılarak özel görevler, oyun-içi eşyalar, haberler, etkinlikler ve ödülleralabilir. Bütün oyuncu çeşitleri, buna influencer’lar, moderatörler, e-sporcu veya cosplayer’lar dahil, oyuna adanmış herkes için görevler var.

Oyun Özellikleri: