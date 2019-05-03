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Blake Lively, Ryan Reynolds evliliğinden üçüncü çocuğuna hamile

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

Hollywood’un en beğenilen çiftlerinden Blake Lively ve Ryan Reynolds üçüncü çocuklarını bekliyor. Ryan Reynolds’un yeni filmi Pokemon Detective Pikachu’nun galasına katılan Blake Lively, hamile olduğunu ilk kez açıklamış oldu.

Blake Lively, Ryan Reynolds evliliğinden üçüncü çocuğuna hamile

Gossip Girl dizisiyle tanınan Blake Lively, oyuncu eşi Ryan Reynold’un yeni filmi Pokemon Detective Pikachu’nun New York’taki galasına katıldı.

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İki çocuk annesi 31 yaşındaki ABD’li yıldızın üçüncü kez hamile olduğu görüldü.

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Kırmızı halıda Retrofête tasarımı sarı renkteki elbisesiyle boy gösteren Lively’nin belirginleşen karnı dikkat çekti.

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Hollywood’un en beğenilen çiftlerinden olan Blake Lively ve Ryan Reynolds’un dört yaşında James ve iki yaşında Inez adında iki kızı bulunuyor.

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2011 yılında Green Lantern filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan çift, 2012 yılında evlendi.

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Öte yandan Deadpool filminin yıldızı Ryan Reynolds’ın sevimli Pokémon Pikachu’ya sesiyle hayat verdiği Detective Pikachu, 10 Mayıs’ta vizyona giriyor.

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Blake Lively Ryan Reynolds 3. bebek

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