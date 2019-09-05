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Blake Lively ve Ryan Reynolds’tan mülteci çocuklara 2 milyon dolar

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SİNEMA TV  | 05.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

Hollywood’un gözde çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds, ABD-Meksika sınırındaki mülteci çocuklar için çalışan iki derneğe toplam 2 milyon dolarlık bağış yaptı.

Blake Lively ve Ryan Reynolds’tan mülteci çocuklara 2 milyon dolar

Hollywood’un gözde çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds, ABD-Meksika sınırındaki mülteci çocuklar için 2 milyon dolar bağışladı. Deadpool karakteriyle kariyerinde mükemmel bir çıkış yakalayan Ryan Reynolds ile Gossip Girl dizisiyle şöhret basamaklarını hızla çıkan Blake Lively çifti, ABD Başkanı Trump’ın mülteci karşıtı politikalarını görmezden gelerek alkışlanacak bir harekete imza attılar.

Oyuncu çift, NAACP Legal Defense and Education Fund (LDF) adlı hukuk alanında çalışan, 1930'larda Charles Hamilton Houston tarafından renkli insanların haklarını savunmak için oluşturulan sivil toplum örgütü ile Young Center for Immigrant Children’s Rights adlı mülteci çocukların hakları için mücadele eden kuruluşa 1’er milyon dolarlık para yardımında bulundu.

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Üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayan Blake Lively ve Ryan Reynolds çifti yaptıkları açıklamada;

“NAACP Legal Defense and Education Fund ve Young Center’a sadece adalet ve demokrasi için değil aynı zamanda insanlık için de destek olduk... Geçen birkaç yılda bakış açımız olgunlaştı ve dünyadaki merhamet ve empatiyi büyütmek için mümkün olan her şeyi yapmak zorunda olduğumuzu fark ettik” ifadesini kullandı.

Lively ve Reynolds açıklamasını, “Tarih şu anda yazılıyor. Birçok kişiye ses veren derneklerden geri dönüş aldığımız için minnettarız” diye bitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Blake Lively Ryan Reynolds Deadpool Gossip Girl

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