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Blake Lively ve Ryan Reynolds’un düğün pişmanlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

Hollywood'un en gözde çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds, 2012 yılında gerçekleşen düğünleri için seçtikleri mekandan dolayı pişman olduklarını söyledi.

Blake Lively ve Ryan Reynolds’un düğün pişmanlığı

Blake Lively ve Ryan Reynolds, 2012’de hayatlarını birleştirdikleri düğünle ilgili büyük bir pişmanlık yaşadıklarını belirterek, herkesten özür diledi. Çiftin üzüntüsünün sebebi ise düğün için seçtikleri mekan. Reynolds, düğünü Güney Carolina’daki Boone Hall adlı plantasyonda gerçekleştirdiği için çok pişman olduğunu söyledi.

Seçtikleri mekanla ilgili yaşadıkları pişmanlığın nedeni ise, o plantasyonda bir zamanlar siyahi kölelerin acımasız koşullar altında çalıştırılmış olması. Reynolds bu konuda, “Bu bizim her zaman çok üzgün hissedeceğimiz bir durum” şeklinde konuştu.

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“GÖRDÜĞÜMÜZ SADECE BİR DÜĞÜN MEKANIYDI”

Ünlü aktör, o dönemde plantasyona baktıkları zaman gördükleri şeyin sadece bir düğün mekanı olduğunu söyledi. Sonradan ise mekanın geçmişine baktıklarında, mekanı büyük trajediler barındıran bir yer olarak gördüklerini belirtti.

Ünlü çift o dönemde, bazı çevreler tarafından siyahi kölelerin insanlık dışı koşullarda çalıştırıldığı, kan ve gözyaşı dolu o yerde düğün yaparak orayı normalleştirdikleri için eleştirilmişti. Boone Hall plantasyonu, 19. yüzyılda Henry ve John Horlbeck’e aitti. 1850’li yıllarda burada sadece 85 köle insanlık dışı koşullarda çalıştırılarak yılda 4 milyon tuğla üretildiği biliniyor.

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