Blanca Blanco, kameraları görünce kendinden geçti!

Instagramdaki iddialo pozları ve sansasyonel olaylardan tanıdığımız Amerikalı oyuncu Blanca Blanco, bu kez bikini denerken kameraları karşısında görünce kendinden geçti. Oyuncu yeşil bikinisi ile adeta şov yaptı.

Paparazileri gören Amerikalı oyuncu Blanca Blanco, mayo ve bikini satılan bir mağazada alışveriş yaparken görüntülendi.

Tam o sırada kameraları fark eden 38 yaşındaki Blanco, dükkandan çıkarak denediği yeşil bikinisiyle objektiflere poz verdi.

Üstüne giydiği buz mavisi kabanı ve uzun siyah çizmeleri ile farklı bir konsept yakalayan oyuncu, kameraları dükkanın içine sokup orada da bikinisiyle poz verdi.

Sansasyonel haberlerden hatırladığımız Blanco, en son 91. Oscar Ödül Töreni'nde kırmızı halıda yaşadığı kaza ile gündeme gelmişti.

Milyonların izlediği ödül töreninin talihsizleri arasında yer alan oyuncu, kırmızı halıda kameralara poz vermek isterken bir anda yere kapaklanmıştı.

Kameraların o anları saniye saniye kaydettiğini fark eden Blanco ise hiçbir şey olmamış gibi poz vermeye devam etse de yaşadığı hayal kırıklığını gizleyememişti.





