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Blaundus Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Blaundus Antik Kenti'nin tarihi, hikayesi, giriş ücreti 2021

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 18.01.2021 08:40 | Son Güncelleme:
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Blaundus Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Blaundus Antik Kenti'nin tarihi, hikayesi, giriş ücreti 2021

Uşak gezilecek yerler listesinin en önemli tarihi değerlerinden biri olan Blaundus Antik Kenti'ne gidiyoruz. Coğrafi konum olarak 3 tarafı derin vadilerle çevrili olan Blaundus Antik Kenti, hem tarihiyle hem de doğasıyla ziyaretçilerini derinden etkiliyor.

Uşak çağlar boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilimiz. Bu medeniyetlerden günümüze ulaşan değerli tarihi kalıntılar bulunuyor. Bu arkeolojik yapılardan biri Blaundus Antik Kenti. Halen kazı çalışmalarının devam ettiği Blaundus Antik Kenti Uşak'a yolu düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir yer. Bu güzel kentle ilgili tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

BLAUNDUS ANTİK KENTİ HAKKINDA BİLGİ

Genelde antik kent denilince akla Yunanlılar ya da Romalılar geliyorken Blaundus Antik Kenti Makedonlar tarafından kurulmasıyla diğer antik kentlerden ayrılıyor. Blaundus; Büyük İskender’in Anadolu Seferleri’nden sonra Makedonya’dan gelenler tarafından kurulmuş bir antik kent. Büyük İskender’den sonra Bergama Krallığına sonrasında da Roma İmparatorluğuna bağlanan Blaundus bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde yer alan kentin önemli yapıları arasında kale, tapınaklar, tiyatro, stadyum ve kaya mezarları bulunuyor.

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Blaundus Antik Kentinin, bazı kalıntıları günümüze kadar gelebilmiş. Helenistik dönemde inşa edilen kuzey surlarının giriş kapısı kemeri, darphane bölümleri, idari binalar sur duvarlarının bazı bölümleri, İon tarzındaki mabet kentin ortasında yer alan ve Roma İmparatoru Claudius’un mabedi, yalnızca bir tarafında oturma kademeleri olan stadyum bu kalıntılardan bazıları. Kentin güney yamacında bulunan tiyatro kalıntıları ile hemen yanı başında bulunan kaya mezarları ise görülmeye değer. Blaundus antik kentini simgesi ise çifte attır.

BLAUNDUS ANTİK KENTİ TARİHİ VE HİKAYESİ

Blaundus’un MÖ 4. yüzyılın son çeyreği ya da MÖ 3. yüzyılın ilk çeyreği içinde kurulduğu tahmin ediliyor. Kentin kuruluşundan kısa bir süre sonra Büyük İskender ölünce, şehir Büyük İskender’in 8 generalinden biri olan Antigonos’un payına düşüyor.

Blaundus, MÖ 188’deki Apameia barışıyla Bergama Krallığı’na dahil olur. MÖ 133’den itibaren Roma’nın tüm Anadolu’ya egemen olmasıyla yeni bir döneme girmiştir. Buluntulardan ve yazıtlardan anlaşıldığı kadarıyla kentin en parlak dönemini MS 1. yüzyılda yaşamış olma ihtimali yüksektir.

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Kent, MS 60’larda meydana gelen depremle hasar görmüştür. MS 396 yılından sonra Arcadius’un düzenlediği kanunla dış tehditlere karşı mecburi kent surları yapılmıştır. 396 yılında da Arcadisus’un emriyle şehir surları yapılarak, dış tehditlere karşı şehir kapanmış.

BLAUNDUS NE DEMEK & BLAUNDUS ADI NEREDEN GELİYOR
“Blaundus” adının yerli Luvi diline dayandığı ve “Asmalı, Asması Bol” gibi anlamlara geldiği ileri sürülmektedir. Diğer taraftan kentin adının “tepe” anlamına gelen Grekçe bir kökten türetildiği de kabul ediliyor.

BLAUNDUS ANTİK KENTİ NEREDE

Blaundus Antik Kenti, Uşak’ın Ulubey ilçesindeki Sülümenli köyü sınırlarında yer alıyor. Uşak - Blaundus Antik Kenti arası 61 km ve 75 dakika sürüyor. Yol gayet güzel ve asfaltlı.

Blaundos Antik Kenti yol tarifi için buraya tıklayabilirsiniz.

BLAUNDUS ANTİK KENTİ'NE NASIL GİDİLİR ?

Uşak ilinin Ulubey ilçesinin Sülümenli Köyü'nde bulunan Blaundus Antik Kentine bireysel ya da kiraladığınız araç ile ulaşabilirsiniz. Buraya giden herhangi bir dolmuş ya da toplu taşıma aracı yok. Sülümenli köyünden 2 km kuzeydoğuya yöneldiğinizde antik kent ören yeri karşınıza çıkıyor. Yol boyunca kahverengi tabelaları takip ederek antik kente ulaşabilirsiniz.

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BLAUNDUS ANTİK KENTİ KAZILARI

Blaundus Antik Kenti'nde kazılar halen devam ediyor. Burada toplamda 12 yapının olduğu düşünülüyor. Bu yapılardan sadece 4'ü gün yüzüne çıkarılmış. Antik kenti ziyaretiniz sırasında muhtemelen buradaki kazı çalışmalarını görebilirsiniz.

BLAUNDUS ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Blaundus Antik Kenti'nin herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. Bu güzel kenti ücretsiz şekilde ziyaret edebilirsiniz. Giriş ücretsiz olduğu için müze karta gerek yok. Ören yerinde kazı çalışmaları ve bekçi bulunmasına rağmen girişlerde ücret alınmıyor.

BLAUNDUS ANTİK KENTİ ZİYARET SAATLERİ

Blaundus Antik Kenti'nin girişi ücretsiz olsa da burayı belirli saatlerde ziyaret edebilirsiniz. Yaz döneminde (15 Nisan-02 Ekim) 09.00-19.00 saatleri arası, kış döneminde ise (03 Ekim-14 Nisan) 08.00-17.00 saatleri arasında antik kenti ziyaret edebilirsiniz. Yaz aylarında burayı ziyaret ederken içecek noktasında tedarikli gelmeyi unutmayın. Hatta güneşin tepede olduğu saatleri mümkünse tercih etmeyin.

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