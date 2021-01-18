Blaundus Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Blaundus Antik Kenti'nin tarihi, hikayesi, giriş ücreti 2021

Uşak çağlar boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilimiz. Bu medeniyetlerden günümüze ulaşan değerli tarihi kalıntılar bulunuyor. Bu arkeolojik yapılardan biri Blaundus Antik Kenti. Halen kazı çalışmalarının devam ettiği Blaundus Antik Kenti Uşak'a yolu düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir yer. Bu güzel kentle ilgili tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

BLAUNDUS ANTİK KENTİ HAKKINDA BİLGİ

Genelde antik kent denilince akla Yunanlılar ya da Romalılar geliyorken Blaundus Antik Kenti Makedonlar tarafından kurulmasıyla diğer antik kentlerden ayrılıyor. Blaundus; Büyük İskender’in Anadolu Seferleri’nden sonra Makedonya’dan gelenler tarafından kurulmuş bir antik kent. Büyük İskender’den sonra Bergama Krallığına sonrasında da Roma İmparatorluğuna bağlanan Blaundus bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde yer alan kentin önemli yapıları arasında kale, tapınaklar, tiyatro, stadyum ve kaya mezarları bulunuyor.

Blaundus Antik Kentinin, bazı kalıntıları günümüze kadar gelebilmiş. Helenistik dönemde inşa edilen kuzey surlarının giriş kapısı kemeri, darphane bölümleri, idari binalar sur duvarlarının bazı bölümleri, İon tarzındaki mabet kentin ortasında yer alan ve Roma İmparatoru Claudius’un mabedi, yalnızca bir tarafında oturma kademeleri olan stadyum bu kalıntılardan bazıları. Kentin güney yamacında bulunan tiyatro kalıntıları ile hemen yanı başında bulunan kaya mezarları ise görülmeye değer. Blaundus antik kentini simgesi ise çifte attır.