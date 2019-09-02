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Bled Buzul Gölü, doğasıyla görenleri büyülüyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 02.09.2019 15:09 | Son Güncelleme

Orta Avrupa'nın güneyindeki Slovenya, doğası ve zengin tarihi mirasıyla yaz kış turistlerin ilgisini çekiyor.

Eski Yugoslavya'dan 1991 yılında ayrılarak bağımsızlığını kazanan ve 2004 yılında Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Slovenya, yüz ölçümü bakımından bölgenin en küçük ülkelerinden biri olsa da içinde barındırdığı tarihi ve doğal güzelliklerle her mevsim turistlerden yoğun ilgi görüyor. Başkent Ljubljana'ya 50 kilometre uzaklıktaki Bled Buzul Gölü, doğasıyla görenleri adeta büyülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
slovenya turist

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