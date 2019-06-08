Blizzard, Diablo 4 ve Overwatch 2 için StarCraft FPS oyununu iptal etmiş

Kotaku'nun ortaya çıkardığı son bilgilere göre, Blizzard son iki yıldır kod adı 'Ares' olan bir StarCraft FPS oyunu üzerinde çalışıyormuş. Sitenin kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, bu oyun StarCraft evreninde geçen bir Battlefield olarak tanımlanabilirmiş. Ancak şirket içindeki kaynaklardan bazıları, Blizzard'ın geliştirme süreci çok uzadığı için oyunu iptal ettiğini söylemiş. Fakat diğer kaynaklar her şeyin yolunda gittiğini, iptal kararının onları şoka uğrattığını bildirmiş.

Blizzard, yaptığı açıklamada net olarak bir StarCraft FPS oyunundan bahsetmese de, firma içinde sürekli olarak farklı projeler üzerinde çalışıldığı söyleniyor. "Bir oyunu hazır olmadan duyurmak, hayal kırıklığı yaratma riskini doğurur. Geliştirici ekiplerimizin yaşayacağı stresten bahsetmiyoruz bile."

İyi haber ise, iptal sonrasında çalışanlar işten çıkarılmamış, diğer projelere dağıtılmış.

World of Warcraft Classic | Anılarımızdaki Gibi mi?

