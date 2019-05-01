Blizzard gamescom 2019'a katılmayacak

Firmadan yapılan açıklama şöyle: "Bu yıl oyun geliştirmeye ve halihazırdaki oyunlarımızla gelecekteki projelerimize odaklanmak için gamescom 2019'a katılmayacağız. Bu fuar, Avrupa'daki ve dünyanın her yerindeki oyuncular için çok önemli ve biz de bu yıl Köln'deki oyuncuları özleyeceğiz. Yine de mağaza alanında Blizzard temalı eşyaları bulabileceksiniz. Gelecekte gamescom fuarına tekrar katılmayı dört gözle bekliyoruz. Ayrıca şu anda üzerinde çalıştığımız projeler hakkında daha çok ayrıntı paylaşacağımız zamanı da dört gözle bekliyoruz."
Blizzard'ın genellikle katılım sağladığı ve Overwatch, World of Warcraft ve StarCraft gibi önemli oyunları için çeşitli duyurular yaptığı bir fuar gamescom. Bu yıl es geçecek olmaları şaşırtıcı oldu diyebiliriz.
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