Blizzard Hong Kong endişesi yaşıyor

Çin’in tepkisini çekmemek için Hong Kong protestocularına karşı sert önlem alan Bilizzard‘ın bu tavru bu kez dünya çapında tepki gördü. Hem oyuncular oyunlarını protesto etme çağrısında bulunmaya başladılar hem de batılı devletler şirkete tepki gösterdiler.

Profesyonel oyuncu Ng Wai “Blitzchung” Chung bir oyun turnuvası sırasında, Hong Kong için mücadele etmenin onların jenerasyonundaki en büyük devrim olduğunu açıklamıştı.

Blizzard yeni yaptığı açıklamada, durumun yeniden gözden geçirilmesi sonrasında verdikleri tepkinin aşırı olduğunu kabul ettiler. Blitzchung’un yasağını kaldıran şirket, oyuncuya kazandığı ödülü de ödeyeceklerini açıkladılar.

Hong Kong’da protestocular aylardır Çin’le suçluların iadesi anlaşmasına karşı çıkıyorlar. Bu anlaşma ile Çin, siyasi muhalifleri de suçlu ilan edip Hong Kong’dan alabilecek.

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