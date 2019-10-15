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Blizzard Hong Kong endişesi yaşıyor

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TEKNOLOJİ  | 15.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Ünlü video oyun yapımcısı ve yayıncısı Blizzard, Hong Kong protestolarını öven bir oyuncunun e-spor yarışmasından kazandığı ödülü almasını engelleyip oyuncuya da bir yıllık yasak koymuştu.

Blizzard Hong Kong endişesi yaşıyor

Çin’in tepkisini çekmemek için Hong Kong protestocularına karşı sert önlem alan Bilizzard‘ın bu tavru bu kez dünya çapında tepki gördü. Hem oyuncular oyunlarını protesto etme çağrısında bulunmaya başladılar hem de batılı devletler şirkete tepki gösterdiler.

Profesyonel oyuncu Ng Wai “Blitzchung” Chung bir oyun turnuvası sırasında, Hong Kong için mücadele etmenin onların jenerasyonundaki en büyük devrim olduğunu açıklamıştı.

Blizzard yeni yaptığı açıklamada, durumun yeniden gözden geçirilmesi sonrasında verdikleri tepkinin aşırı olduğunu kabul ettiler. Blitzchung’un yasağını kaldıran şirket, oyuncuya kazandığı ödülü de ödeyeceklerini açıkladılar.

Hong Kong’da protestocular aylardır Çin’le suçluların iadesi anlaşmasına karşı çıkıyorlar. Bu anlaşma ile Çin, siyasi muhalifleri de suçlu ilan edip Hong Kong’dan alabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Blizzard Hong Kong

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