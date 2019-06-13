İlginç iddia! Türkiye ABD'ye o konuda baskı yapıyor

Bloomberg'e konuşan yetkili, Türkiye'nin ABD'den Suriye'de desteklediği YPG'li savaşçıları sınırın 30-40 km güneyine gitmelerini sağlamalarını, ayrıca YPG'li güçlere tedarik ettiği ağır silahları alarak Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgeye getirmesini istediğini aktardı.

Türk yetkili ayrıca, YPG ile "doğrudan temaslar yürütüldüğüne ilişkin" iddiaların doğru olmadığını söyledi.

ABD, YPG'yi Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı mücadelede sahadaki en önemli gücü olarak görürken, Türkiye, "PKK'nın Suriye kolu" olduğu gerekçesiyle YPG'yi "terör örgütü" olarak niteliyor.

Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın alma kararı, ABD'nin de buna karşılık Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulayacağını söylemesi nedeniyle iki ülke arasındaki gerginlik sürüyor.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "'Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır' demiyorum, almıştır" sözleriyle, Temmuz ayında teslimatın gerçekleşeceğinin net olduğu mesajını verdi.

Erdoğan ayrıca, "Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edececeğiz" diye konuştu.

Türkiye, ABD ile süren görüşmelerin sonuç vermemesi halinde, Suriye'nin kuzeyine güvenli bölgeyi kendileri oluşturacağını söylüyor.

