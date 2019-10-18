Blob adlı canlının tam 720 cinsel organı var!

Blob'un bir beyni yok fakat problem çözme ve bilgi paylaşma yeteneğine sahip. Ağzı, midesi ve gözleri de yok. Fakat algılayabiliyor ve yemek yiyebiliyor. Eğer eğer yarıya bölünürse kendisini iki dakika içinde tamamlayabiliyor. Blob'un bacakları da yok fakat bu durum saatte 4 cm mesafe kat etmesine engel değil. Bu gizemli organizmanın ayrıca 720 cinsel organı var.

Myxomycetes familyasının bir üyesi olan Blob, cıvık mantarlar kategorisinde görülüyor. Ancak bu haliyle ne bir mantar ne de bir hayvan olarak sınıflandırılıyor. Biyologlar henüz karar vermedi.

NE OLDUĞU TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Paris Doğal Tarih Müzesi Müdürü Bruno David'e göre "doğanın gizemli canlılarından biri olan" Blob'un ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar, Blob'un rutubetli orman arazisi altında, ışıktan uzakta yaşadığına dikkat çekiyor.

TUZDAN NEFRET EDİYOR

"Blob bir hayvan gibi davranışlara sahip" diyen David, Blob'un öğrenme kapasitesine dikkat çekmek için labirent deneyi yaptıklarını ve yemeğe ulaşmak en kısa yolu keşfettiğini belirtiyor. David Blob'un diğer özelliklerini şöyle sıralıyor: