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Blob adlı canlının tam 720 cinsel organı var!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.10.2019 10:31 | Son Güncelleme

Paris'te bir hayvanat bahçesi cumartesi günü yeni bir misafir ağırlayacak: Adı Blob (damla), sarı yosuna benzeyen bir organizma. Ancak bu canlı biyologlar için bile oldukça gizemli.

Blob adlı canlının tam 720 cinsel organı var!

Blob'un bir beyni yok fakat problem çözme ve bilgi paylaşma yeteneğine sahip. Ağzı, midesi ve gözleri de yok. Fakat algılayabiliyor ve yemek yiyebiliyor. Eğer eğer yarıya bölünürse kendisini iki dakika içinde tamamlayabiliyor. Blob'un bacakları da yok fakat bu durum saatte 4 cm mesafe kat etmesine engel değil. Bu gizemli organizmanın ayrıca 720 cinsel organı var.
Myxomycetes familyasının bir üyesi olan Blob, cıvık mantarlar kategorisinde görülüyor. Ancak bu haliyle ne bir mantar ne de bir hayvan olarak sınıflandırılıyor. Biyologlar henüz karar vermedi.

NE OLDUĞU TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Paris Doğal Tarih Müzesi Müdürü Bruno David'e göre "doğanın gizemli canlılarından biri olan" Blob'un ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar, Blob'un rutubetli orman arazisi altında, ışıktan uzakta yaşadığına dikkat çekiyor.

TUZDAN NEFRET EDİYOR

"Blob bir hayvan gibi davranışlara sahip" diyen David, Blob'un öğrenme kapasitesine dikkat çekmek için labirent deneyi yaptıklarını ve yemeğe ulaşmak en kısa yolu keşfettiğini belirtiyor. David Blob'un diğer özelliklerini şöyle sıralıyor:

"Önüne bir engel koyduğumuzda -mesela Blob tuzdan nefret ediyor- tuzdan bir engel. Arkasında yiyecek de olsa o engele doğru ilerlemiyor. Bu engeli aşacak alternatif yollar buluyor. Çok hızlı öğreniyor. Eğer iki Blob'a aynı deneyi uygularsak biri öğrendiğini diğerine aktarıyor".

PARİS HAYVANAT BAHÇESİNDE ZİYARET EDİLEBİLECEK

Vahşi hayatta benzer canlıların varlığı biliniyor ancak ilk kez bu tür bir organizma 19 Ekim'den itibaren Paris'te hayvanat bahçesinde ziyaret edilebilecek.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Önemli olan işlevi değil miydi? Beyni olmasa da olur.
Beyni olmadan sadece ürümek için yaşayan bir sürü organizmanın olduğu bir ülke biliyorum ama açıklamam...:)
o ne lan öyle, tövbe bismillah,,,
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