Blu TV'den kaldırılan Çıplak dizisinin başrol oyuncusu Müge Bayramoğlu Payaslıoğlu merak konusu oldu

Dizideki cinsellik sahneleriyle ilgili 'tabuları yıktı' söylemleri hakkında konuşan Payaslıoğlu, 'Bu işteki cesaret de tabu yıkmak da çoğunlukla cinsellik üzerinden yorumlandı. Oysaki bence müthiş küçük bir bütçeyle sete çıkılması, diziyi çekerken satılacak herhangi bir platformun ortada olmaması, tamamen telefonla çekilmesi, oyuncuların bu işi kabul ederek çeşitli kariyer kapılarını kapattıklarını kabullenmiş olmaları gibi nedenlerle sektörde mevcut olan bazı tabuları yıktığımızı umuyorum.' dedi.

Genç oyuncu geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda "Daha dişi bir karakter canlandırmayı çok istiyorum. Bir sinir hastasını canlandırmak da ilginç olurdu. Farklı karakterlerle oyunculuğumu geliştirmek ve daha iyi işler yapmak istiyorum." demişti.

Tartışmanın hedefinde olan dizinin cüretkar sahneleriyle dikkat çeken genç ismi Müge Bayramoğlu Payaslıoğlu merak konusu oldu.

MÜGE BAYRAMOĞLU PAYASLIOĞLU KİMDİR?

Müge Bayramoğlu, 6 Eylül 1992 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Yüksek öğretim eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tamamlamıştır.



Mezuniyetinin ardından 2009 yılında ‘İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde çalışmaya başlayan Bayramoğlu, ayrıca kendisini bu alanda geliştirmek için Afife Jale Tiyatrosu’nda da eğitim almıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 2010 yılında ‘Pis Yedili’ adlı televizyon dizisi ile geçen başarılı oyuncu, en önemli çıkışını buradaki Beril karakteri ile yaşamıştır.







