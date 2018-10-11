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Blu TV'nin yeni dizisi Bozkır'dan ilk kare! Bozkır dizisi oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 11.10.2018 22:46 | Son Güncelleme

Blu TV'nin yeni polisiye dizisi Bozkır'dan ilk kare yayınlandı. Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu, Altan Erkekli'nin başrollerde oynadığı Bozkır dizisi yakında Blu TV'de yayınlanacak.

Blu TV'nin yeni dizisi Bozkır'dan ilk kare! Bozkır dizisi oyuncuları kimler?

Usta oyuncu Altan Erkekli'nin de kadrosunda olduğu dizide Ekin Koç "Nuri Pamir", Yiğit Özşener de "Seyfi Amir" adlı ast üst olarak birlikte çalışan iki polisi canlandıracak.

'HER KATİL YAŞADIĞI YERE BENZER'
Yapımcılığını ARC Film'in, yönetmenliğini Bahadır İnce'nin üstlendiği, başrollerini Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu, Altan Erkekli, Bige Önal, Merve Çağıran, Ahmet Varlı ve Kadir Polatçı'nın paylaştığı, 10 bölümden oluşacak olan yapım, gizemli bir hikayeyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

bozkır

Bozkır, yakında BluTV'de başlıyor!

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