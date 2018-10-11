Blu TV'nin yeni dizisi Bozkır'dan ilk kare! Bozkır dizisi oyuncuları kimler?

Usta oyuncu Altan Erkekli'nin de kadrosunda olduğu dizide Ekin Koç "Nuri Pamir", Yiğit Özşener de "Seyfi Amir" adlı ast üst olarak birlikte çalışan iki polisi canlandıracak.

'HER KATİL YAŞADIĞI YERE BENZER'

Yapımcılığını ARC Film'in, yönetmenliğini Bahadır İnce'nin üstlendiği, başrollerini Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu, Altan Erkekli, Bige Önal, Merve Çağıran, Ahmet Varlı ve Kadir Polatçı'nın paylaştığı, 10 bölümden oluşacak olan yapım, gizemli bir hikayeyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Bozkır, yakında BluTV'de başlıyor!

