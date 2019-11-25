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Blue Story filminin gösteriminde kavga çıktı! Film yasaklandı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

İngiltere'de iki sinema zinciri, gösteriminde bıçaklı kavga çıkan Blue Story filmini salonlarında yasakladı.

Blue Story filminin gösteriminde kavga çıktı! Film yasaklandı

İngiltere’de Blue Story adlı filmin gösterimi esnasında bıçaklı kavga çıktı. Vue ve Showcase sinema salonu zinciri, çıkan kavganın ardından filmin gösterimini yapmayacaklarını açıkladı.

Birmingham'daki bir alışveriş merkezindeki gösterimi sırasında çıkan olaylarda yedi polis memurunun yaralandığı filmi hiçbir sinema salonlarında göstermeyeceklerini belirtti.
Olayın ardından gözaltına alınan beş genç, evlerini gece terk etmemek ve İngiltere'deki hiçbir Star City sinemasına gitmemek şartıyla tahliye edildi.

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Filmin yazarı ve yönetmeni Andrew Onwubolu konuyla ilgili açıklama yayınladı. Yaşanan olay yüzünden büyük bir üzüntü duyduğunu, ancak şiddet olaylarının film yüzünden kaynaklanmadığını söyledi. Rap şarkıcılığından film yapımına geçen Onwubolu, Blue Story'nin şiddet değil sevgi ile ilgili bir film olduğunu söyledi.

BLUE STORY FİLMİNİN KONUSU

Dağıtımcı şirket Paramount Pictures da yaşanan olaylardan ötürü üzüntü duyduklarını ancak filmin çok olumlu tepkiler ve eleştiriler aldığını belirtti.

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Onwubolu'nun YouTube için yaptığı bir mini seriden esinlenen film, Londra'nın farklı bölgelerinde yaşayan iki arkadaşın ve bir sokak savaşının rakip taraflarının hikayesini anlatıyor.

İngiltere merkezli filmin yapımcı şirketlerinden olan BBC Films de Blue Story'nin "çete şiddetinin güçlü bir şekilde anlatıldığı" bir film olduğunu kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Blue Story Andrew Onwubolu

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