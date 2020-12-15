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BLUTV'den Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

15.12.2020 14:23 | Son Güncelleme:
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BLUTV'den Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den de bahsederek anlattığı Çıplak dizisi BluTV'de yayından kaldırıldı. BluTV tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Çıplak 2. sezon yayınlanacak mı?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Çıplak dizisiyle ilgili yaptığı bir yorumda RTÜK'ün dizilere yönelik sansür ve yaptırımlarıyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e atıfta bulunmuştu. Özdemir Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında "RTÜK Başkanı Ebubekir Bey bunu iyi ki izlememiş, izlese kılıcını çekecek, tak tak tak kes bunları at diyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından ise dizi yayından kaldırılmıştı.

BluTV’de Çıplak dizisini izlemek isteyenler "Bu içerik BuTV'den kaldırılmış olabilir. Lütfen çağrı merkezimizle iletişime geçiniz" uyarısıyla karşılaşmıştı.

Çıplak dizisi Blu TV'de neden yayından kaldırıldı? Cüneyt Özdemir'den Çıplak dizisi açıklamasıÇıplak dizisi Blu TV'de neden yayından kaldırıldı? Cüneyt Özdemir'den Çıplak dizisi açıklaması

Dizinin BluTV’den neden yayından kaldırıldığına dair açıklama yapıldı.

BLUTV yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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"Dünden beri gündemde olan Çıplak adlı dizimizle ilgili sizleri bilgilendirmek istedik. 18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmek üzereyiz, bu nedenle Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz. Teknik prosedürler tamamlandıktan sonra içeriğimiz yeniden izleyicilerle buluşacaktır."

Blu TV'den kaldırılan Çıplak dizisinin başrol oyuncusu Müge Bayramoğlu Payaslıoğlu merak konusu olduBlu TV'den kaldırılan Çıplak dizisinin başrol oyuncusu Müge Bayramoğlu Payaslıoğlu merak konusu oldu


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