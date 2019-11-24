BMW en yeni modelleriyle Los Angeles Otomobil Fuarı’nda!

BMW, başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede önemli satış rakamlarına ulaşması beklenen BMW 2 Serisi Gran Coupé, BMW M2 CS ve BMW M8 Gran Coupé dünyaya Los Angeles’tan tanıtırken, MINI de ilk global elektrikli modeli MINI Electric’i Amerikan pazarıyla ilk kez buluşturuyor. Ayrıca BMW X5 M, BMW X5 M Competition, BMW X6 M ve BMW X6 M Competition modelleri de ilk kez fuarda otomobil tutkunlarının karşısına çıkıyor. BMW 2 SERİSİ GRAN COUPE BMW'nin 7 yıl önce başlattığı Gran Coupé akımının son temsilcisi olan BMW 2 Serisi Gran Coupé de Los Angeles Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımını gerçekleştirdi. Alçak tavan çizgisine rağmen iç mekânda sunduğu geniş ve fonksiyonel yaşam alanı ve teknolojik özellikleri ile segmentinin en dikkat çekici modellerinden biri olmaya hazırlanan BMW 2 Serisi Gran Coupé, 2020 yılı Nisan ayından itibaren Türkiye'de yollarla buluşacak. BMW 2 Serisi Gran Coupé'de 1.5 litre hacminde 3 silindirli dizel ve benzinli motor seçenekleri görev alacak. BMW 2 Serisi Gran Coupé'nin öne çıkan özellikler arasında, dinamik olarak gerilmiş siluet, çerçevesiz kapı camları ve bagaj kapağının ortasına kadar uzanan stop lambaları dikkat çekiyor. Markanın bir simgesi haline gelen far tasarımı ve geniş böbrekleri ile bir BMW olduğunu hissettiren BMW 2 Serisi Gran Coupé, standart olarak sunulan LED farları ile dikkat çekici bir ön yüze sahip. BMW 2 Serisi Gran Coupé'de BMW EfficientDynamics ailesinin en son üyesi olan bu verimli motorların ilkini 116 bg güç ve 270 Nm tork üreten BMW 216d Gran Coupé oluşturuyor. BMW 218i Gran Coupé'deki 1.5 litre hacmindeki benzinli motor seçeneği ise 5.2 litreye kadar inen karma yakıt tüketimi ile 140 bg güç ve 220 Nm sunarak 0'dan 100'e 8.7 saniyede ulaşıyor. Tüm motor seçeneklerinde 7 ileri çift kavramalı Steptronic şanzıman standart olarak sunulacak.

Chroma RGB Işıklandırma Artık Akıllı Elektrikli Araçlarda! BMW M2 CS Bugüne kadar pist odaklı BMW M3 CS ve BMW M4 CS modelleri dışında geliştirilen ilk CS modeli olan BMW M2 CS de dünyaya ilk kez Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Dinamik yetenek, çeviklik ve hassasiyet için sınıfında yeni standartlar belirleme konusunda daha büyük kardeşlerinin liderliğini takip eden BMW M2 CS’te 3.0 litre hacminde çift tutbolu ve 450 bg güç üreten sıralı 6 silindire sahip bir motor görev yapıyor. Sahip olduğu gücü yola optimum şekilde aktarmak üzere geliştirilen Yeni BMW M2 CS’te Adaptif M süspansiyon ve Cup lastikleri ile birlikte gelen 19 inç hafif alaşım jantlar da yer alıyor. BMW M2 CS, standart altı vitesli düz şanzımanla donatıldığında 4.2 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşırken, isteğe bağlı yedi vitesli M çift kavramalı şanzımanla donatıldığında ise bu süre 4.0 saniyeye düşüyor. BMW M2 CS, M Karbon seramik frenler, hafifletilmiş M Sport koltuklar, Alcantara kolçaklar ve kırmızı “CS” logolu iç döşeme şeridiyle de tercih edilebiliyor.

BMW M8 GRAN COUPE VE BMW M8 GRAN COPUE COMPETİTİON BMW M mühendisleri tarafından geliştirilen dört kapılı yüksek performans spor otomobili BMW M8 Gran Coupé ve BMW M8 Gran Coupé Competition, sahip olduğu lüks kullanım özellikleri, dikkat çekici tasarımı ve üst düzey performansı ile dikkat çekiyor. Çarpıcı görünümünün en önemli unsurlarını ise dinamik olarak uzatılmış bir silueti, güçlü omuzları, belirgin bir şekilde şekillendirilmiş arka uç ve olağanüstü sportif yetenek sunmak için tasarlanmış M'e özgü detaylar oluşturuyor. İki kapılı BMW M8 modellerinden 200 milimetre daha uzun bir dingil mesafesiyle arkada iki tam boy koltuk sunarak 4 kişiye benzersiz bir sürüş deneyimi vadediyor. BMW M8 Gran Coupé'de 600 bg güç üreten en yeni M TwinPower Turbo teknolojisine sahip, yüksek devirli 4.4 litrelik V8 motoru görev yapıyor. BMW M8 Competition Gran Coupé'de ise bu güç 625 bg’ye kadar çıkıyor. Standart olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi M xDrive, arka akstaki Active M Diferansiyel ile merkezi olarak kontrol edilen bir etkileşimle motorun gücünü yola optimum şekilde aktarmasına yardımcı oluyor. Denge kontrol sisteminin devre dışı bırakılması durumunda BMW M8 ve M8 Competition tamamen arkadan itişli olarak ilerliyor ve tüm kontrolü sürücüsüne bırakıyor. Modele özgü şasi teknolojisi, elektronik kontrollü amortisörler ve iki farklı fren pedalı ayarı sağlayan entegre bir fren sisteminden oluşuyor.BMW M8 Gran Coupé 0-100 km/s hızlanmasını 3.3, M8 Gran Coupé Competition ise 3.2 saniyede gerçekleştiriyor.