İlçeye bağlı Bostanbükü köyünde istiridye mantarı üretimi amacıyla kurulan tesiste üretim başladı.

Yaklaşık 3-4 yıllık AR-GE çalışmalarının ardından hayata geçirilen yatırımda, ilk etapta 5 odadan oluşan ve 75 ton kapasiteye sahip tesis hizmete alındı.

Tesisin Genel Müdürü Samet Arslan, firmanın daha önce yurt dışında tarım ve hayvancılık başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini belirterek, edindikleri tecrübeyi memleketleri Karabük'e taşımak istediklerini söyledi. Karabük'te istiridye mantarı üretiminin sınırlı olduğunu tespit ettiklerini aktaran Arslan, modern bir tesis kurarak hem üretime katkı sunmayı hem de bölgede istihdam oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yatırımın üç etap halinde planlandığını bildiren Arslan, etapların tamamlanmasının ardından aylık 400 ton üretime ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

İlk etapla Karabük'ün ihtiyacını ve pazarın durumunu görmeyi hedeflediklerini belirten Arslan, şehrin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda diğer etapların da hayata geçirileceğini dile getirdi.

Üretimin ilerleyen aşamalarında ihracata yönelik hazırlık yapmayı planladıklarını anlatan Arslan, önceliklerinin Karabük ve çevresinde istihdam sağlamak, üretimi artırmak ve tarımsal faaliyetlere katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

İlk etapta 10 kişilik istihdam sağlandığını aktaran Arslan, bu sayıyı kademeli olarak 30-50 kişiye çıkarmayı hedeflediklerini, ihracatın başlamasıyla istihdamın daha da artabileceğini kaydetti.

Üretimde kullanılan kompostları kendi imkanları ve geliştirdikleri reçeteyle hazırladıklarını belirten Arslan, dışarıdan kompost temin etmediklerini söyledi.

Tesiste 10 kilogramlık torbalar kullandıklarını ifade eden Arslan, her torbadan ortalama 3-3,5 kilogram ürün elde etmeyi, böylece yüzde 30-35 verime ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kompost üretiminde katkı maddesi ve kimyasal kullanmadıklarını dile getiren Arslan, tüm süreci kendi kontrollerinde yürüttüklerini belirtti.

Tesisin tam otomatik sistemlerle donatıldığını anlatan Arslan, üretimin ilk gününden 60'ıncı gününe kadar nem, oksijen ve karbondioksit seviyelerinin cihazlar aracılığıyla takip edildiğini kaydetti.

Mantarın gelişimi için farklı dönemlerde ihtiyaç duyulan iklim şartlarının otomasyon sistemiyle sağlandığını belirten Arslan, yaklaşık 15 günlük aralıklarla hasat yaptıklarını ve 60'ıncı güne kadar ikinci ve üçüncü hasatların da gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır