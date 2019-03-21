BMW Münih ofisinde inceleme başlatıldı

Bu olayın ortaya çıkmasına neden olan temel olay, Garching fabrikasında yaşandı. Bir usta başı fabrikadaki Türklerin sadece Almanca konuşmasını istedi. Buna itiraz eden bir grup Türk, insan kaynaklarına şikayette bulundu.
Olayın daha geniş boyutlara yayılmasından korkan BMW, konuyla ilgili inceleme başlattı. Şu an için herkes Alman ustabaşını suçlu olarak görüyor.
Olayın ulusal boyutta yayılmasının ardından BMW, konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. BMW sözcüsü; ”Şirket, çalışanların hangi dilde konuşmaları gerektiğini dikte etmiyor, ancak, çalışma talimatlarının herkes tarafından anlaşılabilir olması ve bunun Almanca olması gerektiği konusunda sınırlama getiriyor” şeklinde bir açıklama yapsa da bu pek tatmin edici olmadı. Tüm gözler, konunun mahkemeye iletilmesi ihtimali üzerinde.
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