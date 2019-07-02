BMW’nin yeni elektrikli aracının sesini Hans Zimmer tasarladı

Cyberpunk bir filmden veya oyundan fırlamış gibi gözüken araba, BMW'nin yeni konsept elektrikli arabası. Bu hafta açıklama yapan BMW, 2023 itibariyle, Motorrad Vision DC Roadster motosiklet ve BMW Vision M NEXT konsept spor araba gibi, 25 tane yeni elektrikli araç çıkaracağını söyledi. Aracında bilim kurgu tarzı bir ses hissettirmek isteyen otomotiv devi, işinde en iyisi olan Hans Zimmer ile anlaştı.

Yıldızlararası, Başlangıç, Kara Şövalye Üçlemesi, Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı gibi bilim kurgu filmlerine yaptığı müziklerle ön plana çıkan Hans Zimmer, BMW ses tasarımcısı Renzo Vitale bir filmden çıkmış hissi uyandıran bir ses ürettiler.

Elektrikli araçların motor sesi olmadığı için, şirketler elektrikli araçlara ses üretmeye çalışıyor. Bunun sebebi yayaları arabanın varlığından haberdar etmek veya motor sesini özleyen sürücülere alıştıkları sürüş keyfini yaşatmak. Jaguar veya Harley Davidson gibi üreticiler, kendi araçları için kendi fütüristik motor seslerini ürettiler.



