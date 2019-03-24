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BMW Türkçe konuşma yasağı ile ilgili ustabaşına soruşturma açtı

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TEKNOLOJİ  | 24.03.2019 11:32 | Son Güncelleme

Dünyanın çok uluslu nadir şirketlerinden bir tanesi olan BMW, kısa bir süre önce Türkçe konuşma yasağı iddialarına konu olmuştu. Yoğun tepkilere dayanamayan şirket, sonunda açıklama yapma gereği duydu.

BMW Türkçe konuşma yasağı ile ilgili ustabaşına soruşturma açtı

Münih’te bulunan Garching tesislerinde çalışan bir ustabaşının Türkçe konuşmayı yasaklaması, tüm gerginliğin başlangıç noktası olmuştu. BMW genel olarak böyle bir ayrımcılığa asla izin vermeyeceklerini söylüyordu.

Ustabaşının tartışmaların odağında yer alması üzerine, soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Konu hakkında yeterli delil bulunmaması nedeniyle, soruşturma sonucunda cezai işlem beklentisi bulunmuyor.

Şirket Sözcüsü Jochen Frey, “Bize de intikal ettirilen, bir vardiya ustabaşımızın 20 kişilik Türklerden oluşan mesai grup arkadaşlarına ‘burada sadece Almanca konuşacaksınız’ talebi olmuş.

Biz de işletme olarak derhal harekete geçip bu tür bir yasağın bırakın sosyal tesisleri kapsamasını, iş yerinde bile asla olamayacağını tüm birimlerimize anlaşılır kesin ve net bir dille ifade ettik.” diyerek olaya son noktayı koydu.

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BMW bmw türkçe yasağı

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