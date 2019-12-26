"Böbrek Dede" sebze meyve takvimi dağıttı

Türk Böbrek Vakfı tarafından özellikle çocuklara sağlıklı beslenmeyi anlatmak üzere hayata geçirilen "Böbrek Dede" ile vakıf başkanı Timur Erk, pazarda esnaf ve alışveriş yapan vatandaşa sebze meyve takvimi verdi, hangi ürünün hangi mevsimde tüketilmesi gerektiğini anlattı.

Erk, burada yaptığı açıklamada, artık her sebze ve meyvenin her mevsimde tezgahlarda olduğunu dile getirerek, "Özellikle gençlere 'Hangi sebze, hangi meyve ne zaman yenir, ne zaman yenmez?' sorusunu yöneltiyoruz. Son zamanlarda gençlerimiz 12 ay boyunca tezgahlarda domates, çilek, biber görebiliyor. Gençlerimiz, onun ne zaman mevsimi olduğunu, en lezzetli zamanını bilmiyor. Onun için bu etkinliği düzenledik." dedi.

HANGİ MEVSİMDE HANGİ SEBZE, MEYVE YENİLECEK?

Hangi mevsimde hangi sebze ve meyvenin yenileceğini anlatan bir takvim hazırladıklarını ifade eden Erk, sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesiyle daha güçlü vitamin ve mineral desteği alındığını vurguladı.

Mevsiminde ürünlerin daha lezzetli olduğunu vurgulayan Erk, şöyle devam etti:

"Şu anda sera domatesi alırsak onun tadına varamayız çünkü zamanı değil. Aralık, ocak, şubat aylarında turunçgiller, kabak, kestane, brokoli, pazı, ıspanak, muz gibi ürünleri tüketmeliyiz. Mevsimi olmadan üretilen ürünler doğallıktan uzaktır. 12 ay çilek, domates yenmez. Onlarla birtakım kimyasalları almış oluruz, bu da sağlığımızı bozar. Kış mevsiminde sera ürünlerinden uzak durmak gerekir. Şimdi yaban mersini, havuç, karnabahar, kereviz zamanı. Sebzeleri de mümkün olduğu kadar az ısıda özellikle buharda çok yumuşatmadan yemek gerekir."

Erk, ayrıca ambalajlı, işlenmiş gıdaların içindeki tuz, şeker, yağ ve kalori gibi değerleri gösteren etiketlerle "Trafik Işıkları Modeli Projesi"nin 1 Ocak 2020'de uygulamaya gireceğini hatırlattı.

Vakıf üyeleri pazar alışverişine çıkanlara sağlıklı bir kış mutfağı alışverişinin inceliklerini de anlattı.

