Böbrek taşı nedir? Böbrek taşı nasıl engellenir?

Yazın havaların ısınması ile insanların eforla ve terlemeyle kaybettikleri su miktarı artıyor. Bunda açık havada yapılan aktivite ve sporlar ile ısınan hava koşullarının da etkisi var. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Fehmi Narter, vücudun su kaybettiği durumlarda böbreklerde oluşan kristal (kum) taneciklerinin idrar kanalından atılma ihtimalinin azaldığını belirterek “Bu durumlarda oluşan kristal tanecikleri aynı kar taneciklerinin bir araya gelip kartopu oluşturması gibi birleşip idrar kanallarında taş oluşturabilir. Oluşan taş böbreğimizde, idrar kanallarında, idrar kesesinde (mesane) ve idrar borusunda yer alabilir” diyor.

ŞEKERSİZ LİMONATA YAPIN

Taş oluşumunda belli gıdaların alınmamasının (protein, kalsiyum vb) hatta daha da önemlisi yeterli su içilmemesinin etkili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fehmi Narter “Oluşan bu kristallerin küçükken atılması önemlidir. Bu sebeple bol sıvı tüketmek böbreklerimizi korumanın en iyi yoludur. Bu dönemlerde özellikle sıvı tüketimini 2,5 litreye çıkartın. Bu miktar yaklaşık 10 bardak suya tekabül ediyor. Gün içerisinde bu miktarlara mutlaka ulaşın” önerisinde bulunuyor. Su tüketiminin yanı sıra, taş oluşumunda sitratın (sitrik asit) bol alınmasının da koruyucu olduğunu belirten Prof. Dr. Fehmi Narter, sitratın en çok limonda bulunduğunu, bu nedenle suyun içine limon sıkarak şekersiz limonata gibi tüketmenin faydalı olduğunu söylüyor.