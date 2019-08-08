Böbrek taşına karşı 7 etkili önlem! Sıcak hava bu hastalığı tetikliyor

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Murat Tuğrul Eren “Yapılan çalışmalar, böbrek taşını oluşturan maddelerin suda az çözünen maddeler olduğunu, bu yüzden de idrar miktarı azaldığında bu maddelerin idrarda çözünemeyerek çökelti oluşturduğunu ve bunun da böbrek taşına yol açtığını ortaya koyuyor. Özellikle yaz aylarında daha çok böbrek taşı teşhisi konuluyor. Yaz aylarında sıcak havalar nemle birlikte vücuttan sıvı kaybını hızlandırdığından bu sıvıyı yerine koymak çok önemli” diyor. Üroloji Uzmanı Dr. Murat Tuğrul Eren böbrek taşına karşı 7 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BOL SU İÇİN

Günde en az 2 litre sıvı tüketin. Sıvı tüketiminin su ağırlıklı olması en ideali. Kahve ve çay gibi ürünlerin fazla tüketimi okzalat denilen taşların büyük kısmında bulunan bir maddenin miktarını artırarak taş oluşumunu tetikleyebiliyor. Gazlı ve kolalı içeceklerin de taş oluşumunu artırdığına dair birçok yayın bulunuyor.

LİMON TÜKETİN

Taze limon veya suyu, içerdiği sitrat nedeniyle taş oluşunu azaltıyor. Sitrat, doğal olarak da idrarımızda bulunan bir madde ve taş oluşumunu önlüyor. Dolayısıyla, limon tüketmek taş hastalığı için çok faydalı. Limonu salataya, çorbaya da sıkarak tüketmeye özen gösterin.