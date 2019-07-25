YEMEK

Böbrek taşına neden olan 16 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

En sıkıntılı süreçlerden biri olan böbrek taşı ağrısı hayat kalitenizi yerle bir eder. Bu sancılı durumun pençesine düşmemek için diyetinizden bu 16 yiyeceği çıkarmanız tavsiye ediliyor.

Böbrek taşına neden olan 16 yiyecek

Böbrek taşı oluşumuna neden olan en temel şeyler; genetik faktörler ve beslenme. Genetik duruma müdahale etmek mümkün değil ancak beslenme düzenini değiştirerek bu sıkıntılı rahatsızlığı kendinizden uzak tutabilirsiniz.

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Kendini şiddetli ağrıyla ortaya koyan böbrek taşı ağrının yanı sıra bulantı, kusma, kana ya da yanma belirtileri de gösterebiliyor. Böbreklerinizde taş oluşumunu engellemek için temelde günde 10-12 bardak aralığında su tüketmek gerekiyor.

Tuz kullanımını azaltmak şart

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Her gün tükettiğimiz sofra tuzu, böbrek taşı oluşmasına olanak sağlıyor. Aşırı tuz tüketimi, bağırsaklardaki kalsiyumun emilimini artırır. Bu durum da taş oluşum riskini artırır. Bir diğer etkisi de idrardaki kalsiyum miktarını artırmasıdır. Bu nedenle sodyum oranı yüksek gıdalardan uzak durulması tavsiye edilir.

Peki yüksek miktarda sodyum içeren besinler nelerdir?
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Patates cipsi
Tuzlu peynirler
Hazır çorbalar
Hamburger
Paketlenmiş gıdalar
Tuzlu kuruyemişler
Gazlı içecekler

Sodyumdan sonra bir riskli madde ise oksalattır. Tüketimini kısıtlamak gerekir.

Oksalat içeren besinler:

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Siyah çay
Çikolata
Pancar
Kakao
Çilek
Böğürtlen
Kuru incir
Alkol
Karabiber

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hiçbişey yemiyek
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