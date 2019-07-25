Böbrek taşına neden olan 16 yiyecek

Böbrek taşı oluşumuna neden olan en temel şeyler; genetik faktörler ve beslenme. Genetik duruma müdahale etmek mümkün değil ancak beslenme düzenini değiştirerek bu sıkıntılı rahatsızlığı kendinizden uzak tutabilirsiniz.

Kendini şiddetli ağrıyla ortaya koyan böbrek taşı ağrının yanı sıra bulantı, kusma, kana ya da yanma belirtileri de gösterebiliyor. Böbreklerinizde taş oluşumunu engellemek için temelde günde 10-12 bardak aralığında su tüketmek gerekiyor.

Tuz kullanımını azaltmak şart



Her gün tükettiğimiz sofra tuzu, böbrek taşı oluşmasına olanak sağlıyor. Aşırı tuz tüketimi, bağırsaklardaki kalsiyumun emilimini artırır. Bu durum da taş oluşum riskini artırır. Bir diğer etkisi de idrardaki kalsiyum miktarını artırmasıdır. Bu nedenle sodyum oranı yüksek gıdalardan uzak durulması tavsiye edilir.

Peki yüksek miktarda sodyum içeren besinler nelerdir?



Patates cipsi

Tuzlu peynirler

Hazır çorbalar

Hamburger

Paketlenmiş gıdalar

Tuzlu kuruyemişler

Gazlı içecekler

Sodyumdan sonra bir riskli madde ise oksalattır. Tüketimini kısıtlamak gerekir.

Oksalat içeren besinler:

Siyah çay

Çikolata

Pancar

Kakao

Çilek

Böğürtlen

Kuru incir

Alkol

Karabiber



