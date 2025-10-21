Bodo/Glimt oyuncularını şimdiden korku sardı! Galatasaray maçı öncesi olay açıklama: Ortalık karışabilir!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde yarın akşam sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk edecek. Mücadele öncesi Norveç basınında en çok konuşulan konu ise Rams Park’ın efsanevi atmosferi oldu.

Norveç’in önde gelen gazetelerinden Dagbladet, Bodo/Glimt’in sol beki Fredrik Bjorkan ile yaptığı röportajda Galatasaray taraftarlarının yarattığı coşkulu ortamı mercek altına aldı.

“TAM ANLAMIYLA DELİLİK”

Galatasaray taraftarlarının geçmişte Liverpool’un kaldığı otelin önünde havai fişeklerle yaptığı kutlamaları hatırlatılırken Bjorkan konuyla ilgili olarak “O videoyu izledim. Tam anlamıyla delilik. Böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadık. Taraftarların bize karşı da bunu yapıp yapmayacaklarını görmek ilginç olacak.”

"KULAK TIKACI ALMAMIZ GEREKECEK"

Norveçli futbolcu, atmosferin uyku düzenlerini etkileyebileceğini belirterek, “Artık en azından bunun olabileceğinin farkındayız. Kulak tıkacı almamız gerekecek gibi. Umarım böyle bir durumda uyuyabiliriz ama biraz zor olacak,” dedi.

Performanslarının etkilenip etkilenmeyeceği sorusuna ise, “Normalde hayır. Eğer sonrasında uyuyabilirsen, pek bir zararı olmaz,” şeklinde yanıt verdi.

"SESİN NE KADAR YÜKSEK OLDUĞUNU DUYDUK"

“Galatasaray stadındaki ses seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu duyduk. Sanırım alışık olduğumuzdan tamamen farklı bir atmosferle karşılaşacağız.”

“DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ”

Bodo/Glimt taraftar grubunun sözcüsü Mads Skauge ise, Galatasaray deplasmanının hem futbolcular hem de taraftarlar için unutulmaz bir deneyim olacağını söyledi:

“Birçok kişi bu deneyimi dört gözle bekliyor. Sadece maç için değil, stadyumdaki atmosferi yaşamak için. Bu başlı başına bir deneyim.”

Skauge, Galatasaray taraftar kültürünün köklü geçmişine de değinerek şu sözleri ekledi:

“Bu gelenek 1993 yılına, Manchester United’ın İstanbul’a geldiği maça kadar uzanıyor. Oyuncular havaalanında ‘Cehenneme hoş geldiniz’ yazılı dev bir pankartla karşılanmıştı. Türk taraftar kültürünü tanıtmak, İngiliz taraftar kültüründen farklı olduklarını göstermek istiyorlardı. Aradaki fark o dönemde de, bugün de çok büyüktü. Özellikle pankartlar ve piroteknik açısından.”

“ÖNÜMÜZDEKİ 24 SAATTE ORTALIK KARIŞABİLİR”

Norveç basını, İstanbul’daki atmosferin maç saatine doğru daha da hareketleneceğini yazdı. Röportajın sonunda şu ifadeler yer aldı:

“Dün akşam Rams Park çevresindeki restoranlarda insanlar sakin bir şekilde yemek yiyordu. Ama önümüzdeki 24 saat içinde ortalık karışabilir.”