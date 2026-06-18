Bodrum'a atanan doktor çadırda yaşamaya başladı: "5 aylık eve 500 bin TL istiyorlar!"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken doktor, Bodrum'daki barınma maliyetlerinin ulaştığı noktaya tepki gösterdi. Kendisine sık sık "Doktor olup da çadırda mı kalıyorsunuz?" sorusunun yöneltildiğini belirten sağlık çalışanı, bugün Türkiye'de en temel yaşam koşullarının bile çok yüksek maliyetlerle sunulduğunu söyledi.

KİRA BEDELİ 500 BİN LİRA!

Bodrum'da görev yapan doktor, yaz sezonu boyunca kalabileceği bir ev için kendisinden beş aylık dönem adına toplam 500 bin lira kira talep edildiğini açıkladı. Bu rakamı ödemeyi tercih etmeyen genç kadın, daha ekonomik bir çözüm arayışına girerek kamp yaşamına yöneldi.

Sosyal medya paylaşımında yaşadığı süreci anlatan doktor, kira bedellerinin geldiği seviyenin artık birçok kişi için ulaşılmaz hale geldiğini ifade etti. Kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşan paylaşım, Türkiye'deki konut ve kira fiyatlarına ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

ÇADIRDA YAŞAMIN BEDELİ: 18 BİN LİRA

Barınma sorununa farklı bir yöntemle çözüm bulan doktor, yaklaşık 20 bin lira harcayarak ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanıma sahip bir çadır satın aldı. Ardından elektrik ve su gibi temel hizmetlerin bulunduğu bir kamp alanıyla aylık 18 bin lira karşılığında anlaşma yaptı.

Yaz aylarını doğayla iç içe geçirmeyi planlayan doktor, çadır yaşamının kendisi için hem ekonomik hem de sürdürülebilir bir alternatif sunduğunu dile getirdi.

Paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar Bodrum'daki kira fiyatlarının uzun süredir ciddi bir sorun haline geldiğini belirtirken, bazıları da bir doktorun bile ev kiralamakta zorlanmasının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Yorumlar arasında yer alan, "Eskiden doktorlar tek maaşla ev alabiliyordu, şimdi kiraya bile çıkamıyorlar" değerlendirmesi ise çok sayıda kullanıcıdan destek aldı.

KIŞIN FARKLI ÜLKELERE GİTMEYİ PLANLIYOR

Turizm doktoru olduğu belirtilen genç kadın, yaz sezonunu kamp alanındaki çadırında geçireceğini, havaların soğumasıyla birlikte ise farklı seyahat rotalarına yöneleceğini söyledi. Kış döneminde daha düşük maliyetli ülkelerde konaklamayı planladığını belirten doktor, hayatını eşyalara ve yüksek kira giderlerine bağlı kalmadan sürdürmek istediğini ifade etti.