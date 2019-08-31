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Bodrum'a gelen Kelly Brook sevgilisini öyle bir paylaştı ki...

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

Türkiye'nin koylarını gezen 40 yaşındaki ünlü yıldız Kelly Brook, sevgilisinin çıplak fotoğrafını çekip Instagram'da paylaştı.

Bodrum'a gelen Kelly Brook sevgilisini öyle bir paylaştı ki...

Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih eden 40 yaşındaki İngiliz oyuncu, model ve sunucu Kelly Brook, mavi ve yeşilin buluştuğu koyları gezdi. Bodrum Limanı'ndan ahşap tekne ile tura çıkan Kelly Brook, Orak Adası, yakın çevresi ve Karaada bölgesindeki koylara gitti.

Tur için yörede yapılan guleti tercih eden Brook, akşam saatlerinde limana döndü.

Instagram hesabından da Türkiye tatiliyle ilgili bol bol paylaşım yapan güzel yıldız, kendinden 6 yaş küçük sevgilisi Jeremy Parisi'nin çıplak fotoğrafını çekip Instagram'da paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Paylaşımıyla takipçilerini şoke eden Brook'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Brook'un sevgilisinin kaslı vücudu da dikkatlerden kaçmadı.

40 yaşındaki ünlü isim, Nisan 2015'ten bu yana 34 yaşındaki Jeremy Parisi ile çıkıyor.

Erkek arkadaşının kendisine balon demesinden sonra kilo veren Kelly Brook, zayıfladıktan sonra cinsel hayatının çok daha kaliteli olduğunu, "Eskisi gibi azgınım!" cümlesiyle dile getirmişti.


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Kelly Brook Kelly Brook sevgilisi

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