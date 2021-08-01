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Bodrum'a giderken kucakta paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya Deniz Akkaya ateş püskürdü

01.08.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'a uçarken paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağıyor. Deniz Akkaya yangınlarla boğuşan Bodrum'dan tatil paylaşımları yapan Subaşı'na tepki gösterdi.

Bodrum'a giderken kucakta paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya Deniz Akkaya ateş püskürdü

Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şeyma Subaşı son olarak yangınların bulunduğu Bodrum'a bir grup arkadaşı ve sevgilisiyle tatil için uçtu. Subaşı Bodrum'ü giderken sevgilisinin kucağında poz vermeyi de ihmal etmedi.

Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken Subaşı'nın bu paylaşımları tepki çekti. Tepki gösterenlerden biri de Deniz Akkaya idi.

Şeyma Subaşı ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdiŞeyma Subaşı ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi

Deniz Akkaya Subaşı'nın pozuna çok sinirlendi ve "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" dedi.

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Deniz Akkaya daha sonraki paylaşımında ise "Bodrum'da ne bindiğin tekne ne kaldığın otelin yatak odası kimsenin umurunda değil. Bir çık git memleketimizden geldiğin yere. Bir de Türk bayrağına kıçını dönmüş poz veriyor. Gerçekten soruyorum ülkede savaştan daha beter bir ortam varken... Ne sebep olursa olsun kitlelere açık bir mecrada sanki nazire yapar gibi böyle şeyler koymak hastalıklı ruh halidir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Deniz Akkaya Şeyma Subaşı
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