Mynet Trend

Bodrum’da araçlar 4 km’lik yolu 45 dakikada geçti

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.06.2019 15:12 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilinde Bodrum’a akın eden tatilciler, aşırı yoğunluk nedeniyle 4 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti. Bayramın 1’inci günü araçlar kilometrelerce kuyruk oluştururken, sahillerde ise adım atacak yer kalmadı.

Bodrum’da araçlar 4 km’lik yolu 45 dakikada geçti

Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar Güney Ege'ye akın etti. Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte oluşan yoğun trafik bayramın ilk günü de devam etti. Güney Ege’de en çok trafiğin yaşandığı bölge ise Bodrum oldu.

D3

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden akın eden vatandaşlar Bodrum’un yolunu tuttu. Turizmin göz bebeği Bodrum’da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlarıyla Bodrum’a gelen tatilciler, 4 kilometrelik yolu yaklaşık 45 dakikada geçebildi.

DD

Bayram tatilinin ilk gününde Bodrum sahilleri de doldu taştı. Sabah erken saatlerden itibaren plajları dolduran tatilciler, denizin keyfini çıkardı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden Bodrum’a gelen vatandaşlardan bazıları ilçeyi gezmeyi tercih ederken, bazıları da deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

(İHA)


Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Sosyal medyada bu paylaşımlara dikkat! Sosyal medyada bu paylaşımlara dikkat!
Şile'de şaşırtan görüntü! Ünlü plaj boş kaldıŞile'de şaşırtan görüntü! Ünlü plaj boş kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum Tatil bayram

En Çok Okunan Trend Haberler

Bayram sabahı annenin feryatları yürek burktu

Bayram sabahı annenin feryatları yürek burktu

İnanılmaz! 37 TL'ye alındı 7.4 milyon TL'ye satılacak!

İnanılmaz! 37 TL'ye alındı 7.4 milyon TL'ye satılacak!

Batsın böyle gelenek! Bu bayram sabahı da aynı görüntü

Batsın böyle gelenek! Bu bayram sabahı da aynı görüntü

Apple son bombasını duyurdu! İşte fiyatı

Apple son bombasını duyurdu! İşte fiyatı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Cübbeli Ahmet: Bazı ilahiyatçılara kapak olsun!

Cübbeli Ahmet: Bazı ilahiyatçılara kapak olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Sıfır motoru çalındı, görüntüleri izleyince şoke oldu

Sıfır motoru çalındı, görüntüleri izleyince şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyada bu paylaşımlara dikkat!

Sosyal medyada bu paylaşımlara dikkat!

İstanbul Şile'de şaşırtan görüntü! Ünlü plaj boş kaldı

Şile'de şaşırtan görüntü! Ünlü plaj boş kaldı

Zonguldak'ta yine aynı manzara! 'Silah sıkma geleneği' bu yıl da devam etti

Batsın böyle gelenek! Bu bayram sabahı da aynı görüntü

Oğlunu son kez görmek isteyen annenin feryatları yürek burktu

Bayram sabahı annenin feryatları yürek burktu

Yolcu otobüsünde büyük panik! Camları kırarak çıktılar

Yolcu otobüsünde büyük panik! Camları kırarak çıktılar

Bayramın ilk günü sağanak geliyor! Meteoroloji'den uyarı geldi!

Bayramın ilk günü sağanak geliyor! Meteoroloji'den uyarı geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.