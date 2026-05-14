Bodrum'da denizden 2 ton çöp çıktı! Adeta fışkırıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yapılan deniz dibi temizliğinde denizden 2 ton atık çıkarıldı. Öte yandan, ilçe genelinde ‘Mavi beyaz seferberlik’ kapsamında temizlik çalışması yapıldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla dün ‘'Mavi beyaz seferberlik' kapsamında Kumbahçe, Çarşı, Eskiçeşme, Gümbet, Bitez, Tepecik, Turgutreis, Karabağ ve Bahçelievler mahallelerinde yürütülen çalışmalarına belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli, mahalle muhtarları, gönüllüler ve bazı okullardan öğretmen ile öğrenciler katıldı.

Kurban Bayramı öncesinde bir temizlik seferberliği daha yapılacağını belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "2026’nın ikinci temizlik seferberliğinde hep beraberiz. Belediyemizden 750 personelimiz ve gönüllülerle beraber toplam 1500 kişi ile Bodrumumuzu karış karış, santim santim temizlemek üzere Bodrum Belediye Meydanı’nda toplandık. Her zaman söylüyorum, beraber kirletip, beraber dağıtıyorsak beraber toplamak da hepimizin vazifesi. Birazcık yorulacağız, evet belki birazcık ağrılarımız olacak ama Bodrum için her şeye değer diye düşünüyorum" dedi. Çalışmaların sonunda Gümbet Mahallesi Belediye Kafe'de toplanan çöp torbalarına 'Bodrum'u temiz tutalım' yazıldı.

DENİZ DİBİ PIRIL PIRIL OLDU

Öte yandan, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla 12 yıldır düzenlenen deniz dibi temizliğinin ikinci etabı Yalıkavak Mahallesinde gerçekleşti. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe; Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar, Yalıkavak Yelken Kulübü üyeleri, Yalıkavak Sahil Güvenlik yetkilileri ve Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğretmenleri ile öğrencileri katıldı. Denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları ve araba lastiği gibi çok sayıda atık çıkarılırken yaklaşık 2 ton atık, Yalıkavak Belediye Kafe önünde sergilenmesinin arından Konacık Mahallesi’nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne gönderildi.

Deniz Dibi Temizliği, 20 Mayıs Çarşamba günü Bitez Mahallesi’nde devam edecek.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

