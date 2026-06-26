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Bodrum’da gizli doğa hazinesi keşfedildi: 40 metre derinlikte!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürütülen bilimsel araştırma, Akdeniz'in en önemli deniz ekosistemlerinden biri olan deniz çayırlarına ilişkin dikkat çeken bir bulguyu ortaya koydu.

Bodrum’da gizli doğa hazinesi keşfedildi: 40 metre derinlikte!

Ekomiras Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Muğla Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Fransız araştırma kuruluşu Andromede Oceanologie ve Gatemarine işbirliğinde Bodrum Yarımadası ile Gökova Körfezi'nde 25 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde kapsamlı sonar haritalama çalışması gerçekleştirildi.

Bodrum’da gizli doğa hazinesi keşfedildi: 40 metre derinlikte! 1

Çalışmalarda, Bodrum'un dört kıyısı, adalar ve koylar 12 ila 65 metre derinlik aralığında tarandı. Böylece bölgenin su altı habitatları ilk kez bu kapsamda haritalandırılmış oldu.

Bodrum’da gizli doğa hazinesi keşfedildi: 40 metre derinlikte! 2

40 METRE DERİNLİĞE KADAR UZANIYOR

Araştırmada, Akdeniz'in en önemli deniz çayırı türlerinden posidonia oceanica yataklarının, Akyarlar ile İstanköy Adası arasında yaklaşık 40 metre derinliğe kadar kesintisiz şekilde uzandığı belirlendi.

Bodrum’da gizli doğa hazinesi keşfedildi: 40 metre derinlikte! 3

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekomiras Derneği Kurucusu ve deniz biyoloğu Dr. Mert Gökalp, elde edilen verilerin hem bilimsel çalışmalar hem de deniz koruma stratejileri açısından önemli olduğunu belirtti.
Gökalp, "Akyarlar ile Kos Adası arasında 40 metreye kadar uzanan sağlıklı posidonia havzasını belgeledik. Bu durum bölgedeki su kalitesinin ve ekolojik bütünlüğün yüksek seviyede olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bodrum’da gizli doğa hazinesi keşfedildi: 40 metre derinlikte! 4

DERİNLİK SINIRINDA 15 METRE GERİLEME TESPİT EDİLDİ

Çalışmada ayrıca, Kuzey Bodrum kıyılarında geçmiş yıllarda faaliyet gösteren balık çiftlikleri, kıyı yapılaşmaları ve dolgu uygulamalarının deniz çayırları üzerinde olumsuz etkiler bıraktığının tespit edildiği bildirildi.

Bodrum’da gizli doğa hazinesi keşfedildi: 40 metre derinlikte! 5

Bazı bölgelerde deniz çayırlarının geçmişte yaklaşık 35 metreye kadar ulaştığı derinlik sınırının 15 metre seviyelerine kadar gerilediği kaydedildi.

Bodrum’da gizli doğa hazinesi keşfedildi: 40 metre derinlikte! 6

Araştırma kapsamında elde edilen haritaların, deniz çayırlarının korunması, çapa yasak bölgelerinin belirlenmesi ve gelecekte oluşturulabilecek deniz koruma alanlarının planlanmasında kullanılacağı belirtildi.

Bodrum’da gizli doğa hazinesi keşfedildi: 40 metre derinlikte! 7

Bodrum’da gizli doğa hazinesi keşfedildi: 40 metre derinlikte! 8

Bodrum’da gizli doğa hazinesi keşfedildi: 40 metre derinlikte! 9
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum deniz
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