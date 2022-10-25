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Bodrum'da ölümden dönen İngiliz model Yazmin Oukhellou kötü günleri geride bıraktı

25.10.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yaz Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sevgilisi Jake Robert Mclean'ı (33) kaybeden ve kazada ağır yaralanan, model ve oyuncu Yazmin Oukhellou (28), kötü günleri geride bıraktı. Ünlü isim son paylaşımıyla İngiliz medyasına manşet oldu.

Bodrum'da ölümden dönen İngiliz model Yazmin Oukhellou kötü günleri geride bıraktı

Geçtiğimiz Temmuz atında Türkiye'ye tatile gelen ünlü çift, Yalıkavak-Bodrum yolunda trafik kazası geçirdi. Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde Jake Robert Mclean yönetimindeki 34 EEY 035 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Mclean, olay yerinde hayatını kaybederken, ünlü model Yazmin Oukhellou ölümden döndü.

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Kötü günleri geride bırakan Yazmin Oukhellou , hafta sonu İspanyol kaçamağından fotoğraflarını paylaşırken, küçük bir ip bikinisiyle nefes kesti.

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28 yaşındaki eski TOWIE yıldızı, renkli iki parçalı minik bikisiyle hayal gücüne çok az yer bıraktı.

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Yazmin, karın kaslarını gözler önüne sererken ip bikinisiyle şov yaptı.

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Erkek arkadaşı Jake McLean'in hayatını kaybettiği ölümcül kazadan bu yana ruh sağlığı konusunda açık olan Yazmin, kötü günleri unutmak için her fırsatta kendisini şımartıyor.

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