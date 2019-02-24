Bodrum'da şimşekler görsel şölen oluşturdu

Bodrum'da dün sabah saatlerinden itibaren bölgesel olarak etkili olan gök gürültülü sağanak, gece boyunca da devam etti. Kısa süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede, şimşek ve yıldırım fotoğraf sanatçıları için doğal bir fon oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı Berkin Tuncar da Turgutreis Marina'nın feneri ile yıldırımı bir arada objektifine taşıdı. Bodrum'da yağışlı havanın bu gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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