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Bodrum'da şimşekler görsel şölen oluşturdu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 24.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

Bodrum'da dün gece gök gürültülü sağanak etkili olurken, şimşek ve yıldırımlar, görsel şölen oluşturdu.

Bodrum'da şimşekler görsel şölen oluşturdu

Bodrum'da dün sabah saatlerinden itibaren bölgesel olarak etkili olan gök gürültülü sağanak, gece boyunca da devam etti. Kısa süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede, şimşek ve yıldırım fotoğraf sanatçıları için doğal bir fon oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı Berkin Tuncar da Turgutreis Marina'nın feneri ile yıldırımı bir arada objektifine taşıdı. Bodrum'da yağışlı havanın bu gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Şimşek Turgutreis

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