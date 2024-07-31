Bodrum'daki fiyatlara ilginç tepki! Yılmaz Morgül'e kimse anlam veremedi

MYNET-Dünyanın en güzel turistik bölgelerine sahip Türkiye’de tatil yapmak fahiş fiyatlar nedeniyle adeta hayal oldu. Çeşme, Bodrum ve diğer turizm bölgelerinde oteller, restoranlar astronomik fiyatlar nedeni ile neredeyse boş kaldı.

Önceki akşam Bodrum’daki bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül sahne öncesi işletmelerin uyguladığı astronomik ücretlerle ilgili konuştu.

Morgül, ''Bodrum çok pahalı, gitmeyin diyenleri anlamıyorum. Bir zamanlar gazinoların kapanma sebebi sanatçıların istediği astranomik rakamlardı. Şimdi de hem eğlence yerlerinde hem de amfitiyatrolarda konser verenlere seslenmek istiyorum. Öyle fiyatlar istiyorlar ki anlatamam.

Bu durum müşterilere yansıyor. Ben onlara 'gerçek sanatçı' demek istemiyorum. Benim çıktığım yerlerde her şey dahil fiyatlar çok uygun, sizin yüzünüzden müzik sektörü ölüyor.'' ifadelerini kullandı.

"DOĞU ANADOLU'DAKİ ERKEKLER ÇİRKİN Mİ?"

Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy’a da çok sert göndermelerde bulundu: “Garsona ‘Nerelisin’ diye soruyor. Sonra ona ‘Çirkinsin’ diyor. Doğu Anadolu’daki erkekler çirkin mi? Bu ırkçılıktır.” diye konuştu.

GARSONA SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

Bülent Ersoy, 'Dünya Güzellerim Tatilde' programında kendilerine servis yapan garsona nereli olduğunu sormuştu. "Karslıyım" cevabını alan sanatçı, garsona "Biraz çirkinsin ama olsun" diyerek kahkaha atmıştı.