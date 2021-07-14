Bodrum tatilinde son durum! Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'i takipçilerine şikayet etti

Bir dönemin fenomen dizisi "Binbir Gece"de başrolleri paylaşan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, dizi bittikten hemen sonra dünyaevine girdi. O dönem Halit Ergenç'in önceki evliliği yeni bittiği için ihanet iddiaları gündeme gelse de, çift bunu her fırsatta yalanladı. Zaman içinde, sanat dünyasında saman alevi gibi yanıp sönen aşklardan birini yaşamadıklarını gösterdiler. Evlilikleri boyunca kariyerleri yükselişe geçen ve Türkiye'nin en iyi oyuncuları arasına giren ikili, geçtiğimiz yıl ikinci çocukları Han'a kavuşarak özel hayatlarında da büyük bir mutluluk yaşadı. Bergüzar Korel tam setlere dönecekti ki, tekrar hamile olduğunu öğrendi. Üçüncü çocukları Leyla'yı heyecanla beklemeye başlayan çift, projeleri bir süreliğine rafa kaldırdı ve Bodrum'a tatile gitti. Keyifleri oldukça yerinde olsa da, Bergüzar Korel'in şikayetçi olduğu bir durum da var.

Gün batımı krizi

Bodrum'un eşsiz gün batımı eşliğinde bir fotoğrafı olsun isteyen Bergüzar Korel, eşinden yardım istedi. Ancak Halit Ergenç gün batımı yerine eşini ön plana çıkarınca Bergüzar Korel de dalga geçti.

Tatilin geri kalanında da bu fotoğraf krizleri devam edecek gibi görünüyor.



