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Bodrum’u sarsan cinayetteki kilit isim yasak aşkı itiraf etti

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YAŞAM  | 04.01.2019 19:39 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz yıl 6 Ocak'ta iş adamı cinayeti davasında tutuklu sanığın boşandığı eski eşi, öldürülen iş adamı ile 3 yıldır ilişkisi olduğunu itiraf etti.

Bodrum’u sarsan cinayetteki kilit isim yasak aşkı itiraf etti

Bodrum'da iş adamı Ali Özdemir'in öldürülmesi davasına bugün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Ocak tarihinde başlayan ve bugün de devam eden duruşmada tutuklu sanık M.Ö, tutuklu sanık A.S. ve tutuksuz yargılanan K.S, F.S. İ.A. ve J.D. ile maktul ün yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Cinayetin kilit ismi M.Ö.’nün eski eşi T.S. ise mahkemeye video konferansla katıldı. Duruşmaya Kuşadası 5. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan tutuklu sanık M.Ö’nün cinayetin ardından boşandığı eski eşi T.S., cinayet öncesi ve sonrasında yaşananları anlattı. Özdemir’le 3 yıldır duygusal ilişkisi olduğunu ifade eden T.S., “O gece eve üçümüz birlikte aynı anda girdik. Ali Özdemir bara geldiğinde de ben kontrol etmiştim kesinlikle üzerinde silah yoktu. Eve girdiğimizde de üzerinde silah yoktu. Evde çocuğumuz olduğu için silahla girmemesi konusunu kendisine söylemiştim. Olay gecesi Ali’nin yanında silah yoktu” dedi.

"SÜREKLİ BOŞANMAK İSTİYORDUM"

Eski eşi M.Ö.’den boşanmak istediğini ifade eden T.Ö., “Son zamanlarda Ali sıklıkla eve geliyordu. Benim Ali Özdemir ile yaklaşık 3 yıldır devam eden duygusal ilişkim vardı. Bu ilişki sırasında birbirimize mesaj atıyorduk. Ali benim telefonumda 'Uyuz' olarak kayıtlıydı. Ben kendisine burada, 'Çok dikkatli olmamız lazım, gece yatmadığımı, oturduğumu, yanına gitmediğimi, her şeyi söylemişti o konuşmamızda. Şu durum da bu evde çok dikkatli olacağız' şeklinde mesaj göndermiştim. Yine ben Ali'ye 'Benim de bu evi toparlamam lazım, sen de beni dinle lütfen. Yarın kalktığımızda göndereceğim tost most' şeklinde mesaj gönderdim. Ben mesajı attıktan sonra Ali, benim Mustafa ile birlikte yaşadığım eve geldi. Mustafa bu sırada dışarıya tost almak için çıkıyordu. Kapıda karşılaştılar ve konuştular. Ali içeri girdikten sonra ben Ali'yle birlikte evin üst katına çıkmadım. Salonda Ali'yle birlikte oturduk daha sonra ben lavaboya çıkmak için üst kata tek başıma çıktım. Mustafa çok kısa bir süre sonra yani 10-15 dakika içerisinde eve geri döndü. Ben sürekli olarak Mustafa'ya boşanmak istediğimi belirtiyordum. Ali Özdemir ile aramdaki duygusal ilişki cinsel ilişki boyutuna varmıştı. Ali Özdemir öldürülünceye kadar Mustafa bana hiç boşanmak istediğini söylemedi. Boşanma konusundaki talep hep benden geldi” dedi.

Davanın ilk günü ifade veren sanık M.Ö. ise boşandığı eşi T.S'nin söylediklerinin yalan beyanlar olduğunu iddia etti.

SAHTE AVUKATLIK İDDİASI

Olayda sahte avukatlık yaptığı iddia edilen tutuksuz sanıklardan J.D. ise olayın çözülmesinde çok faydasının olduğunu ve suçluyu kayırmak gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti. J.D., "Olay yerinin fotoğraflarını ve sanık M.Ö'ye ait telefonları ve şifresini de savcılığa ben verdim. Bu kişiden kesinlikle para almadım. Zaten para almaya da benim yetkim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

3 gün boyunca süren duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan M.Ö'nün tutukluluk halinin devamına, A.S.'nin ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi. 18 Ocak tarihine ertelenen duruşmada tutuksuz yargılanan J.D. hakkında ise birden fazla resmi evrakta avukat sıfatıyla imza atması sebebiyle "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Bodrum’u sarsan yasak aşk cinayeti 6 Ocak 2018’de yaşanmıştı. İşadamı M.Ö., eşi T.Ö. ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği ortağı Ali Özdemir’i öldürmüş, cesedini de kayınpederi ile birlikte ormanlık alana atmıştı. M.Ö. olaydan yaklaşık bir hafta sonra savcılığa giderek teslim olmuş ve olayı itiraf etmişti. İtirafın ardından M.Ö.’yle birlikte eşi T.Ö., kayınpederi A.S., kayınvalidesi F.S., baldızı K.S., gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılan zanlılardan cinayeti işlediğini itiraf eden M.Ö. ile cesedin ormanlık alana atılmasına yardım ettiği iddia edilen kayınbabası A.S. tutuklanmıştı.

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Muğla bodrum yasak aşk itiraf

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