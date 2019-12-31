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  4. Bodrum yeni yılda da rengarenk!

Bodrum yeni yılda da rengarenk!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Yaz tatillerinin vazgeçilmezi Bodrum, yeni yıla girmeden önce yine renkli görüntülere sahne oldu. Cadde ve sokakların yeni yıl için süslendiği ilçede, neredeyse tüm sokaklar ışıklarla donatıldı. İşte görenleri mest eden Bodrum sokakları...

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Bodrum’da yeni yıl hazırlıkları bitti. 2020 hazırlıklar kapsamında ilçede caddeler ve meydanlar ışıklandırıldı, çam ağacı, mekanlar ışıklarla görsel bir şölen oluşturdu. Bodrum Belediyesi tarafından, meydanda Ayyıldız ve yılbaşı temalı süslemeleriyle donatıldı. Yılbaşı için program hazırlıklarında olan çok sayıda mekan da dış cephesini ve mekanın içini ışıklarla süsledi.

Bodrum Belediyesince gerçekleştirilecek yılbaşı kutlamasında ise Bodrum Belediye Meydanı’nda DJ Suat Ateşdağlı ve Percussion Ozi sahne alacak, Bodrum Dans Kulübü dansçıları gösteriler sunacak. İlçe genelinde faaliyet gösteren birçok mekan ve oteller ise yılbaşı için özel programlar hazırladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Yılbaşı için Bodrum’da güzel bir çalışma yaptık. Sokaklarımızı, caddelerimizi ışıklarla süsledik. Dj performanslarıyla meydandan konser verilecek. Tüm Bodrum’luları ve Yılbaşını Bodrum’da geçirecek olan vatandaşlarımızı Belediye Meydanına bekliyoruz. 2020 yılını dinamizm ve umutla karşıladığımız şu saatlerde, Bodrum’umuzun yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler bulacağımız, her yaştan ve her kesimden insanımızı sevgiyle kucaklayacağımız bir yıl umut ediyor, bu inançla başta Bodrum halkı olmak üzere tüm yurttaşlarımız için sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl temenni ediyorum.” dedi.” dedi.

Öte yandan Bodrum’da yılbaşı gecesi havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. En düşük hava sıcaklığı ise 8 derece dolaylarında olacak. (İHA)


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bodrum Tatil yeni yıl yılbaşı

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