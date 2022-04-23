Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi

"Artania" isimli kruvaziyer, 526 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ilk seferini gerçekleştirdi.

Rodos'tan gelen Bahamalar bayraklı 230 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindeki kruvaziyer, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Gemide çoğu Alman uyruklu 526 yolcu ile 448 personel bulunduğu öğrenildi.

Turistler, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. Bazıları taksi ve otobüslerle şehir turuna çıktı.

Taksici Haşmet Değirmenci, AA muhabirine, güzel bir turizm sezon beklediklerini ve gemiyle gelen ilk yolcuları taşıdıklarını söyledi.

Selahattin Yavuz ise yolcu gemilerinin gelmeye devam edeceğini belirterek, "Herkes için hayırlı ve uğurlu bir sezon olur. Herkese bol kazançlar dilerim." dedi.

Gemi, Çeşme'ye gitmek üzere gece yarısından önce Bodrum'dan ayrılacak.

