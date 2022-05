Bodrum'da bu yıl "yüzen oteller" turizm hareketliliğini artıracak

ALİ BALLI - Türkiye'nin ve dünyanın gözde turizm kenti Bodrum, bu sezon "yüzen oteller" olarak bilinen yolcu gemileriyle rekor seviyede bir hareketlilik yaşayacak.

350 metre uzunluğunda iskeleye sahip Bodrum Cruise Port Limanı'nda kruvaziyer turizmi hareketlendi. Bu yıl ilk gemisini 23 Nisan'da karşılayan liman, şu ana kadar 12 kruvaziyere ev sahipliği yaptı.

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, AA muhabirine, dünyanın yedi harikasından birine sahip Bodrum'a, tanıtım çalışmalarıyla ilginin yoğun olduğunu söyledi.

İlçenin onlarca antik hikayesi ve eseri olduğuna değinen Hızlan, "Bodrum'un turkuaz rengi denizinden, mavi turundan, sunduğu gurme turizmine yönelik imkanları bunların hepsi birer ürün. Limanımız dünyanın en büyük gemisini ağırlayabilecek kapasitede. 2011'de iskele boyunu 350 metreye uzattık. Dünyadaki en büyük gemi de bu boylarda." dedi.

Hızlan, bu yıl dünyanın en büyük gemilerinden bir tanesinin de ilçeyi ziyaret edeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Limanımızı ziyaret edecek 'Odyssey of the Seas' isimli 358 metrelik bu geminin 5500 yolcu kapasitesine sahip olduğunu biliyorum. İnşallah bu gemiyi ağırladıktan sonra bu sınıf gemilerin de Bodrum'a gelmeye başlayacağını düşünüyorum. Bu yıl beklentimiz büyük. Şu an itibarıyla 12 gemi geldi. Bu yıl 150 gemi bekliyoruz. Bodrum'un tarihinde en fazla yolcu 2015'te 70 bin olmuş. Bu rakamın üç katı fazlası 200 bin yolcu bekliyoruz. Rekor bir yıl olacak diyebiliriz. Kruvaziyer turizmi enteresan bir turizm. En çok para getiren turizm kolu. Çünkü yolcular zengin. Geldikleri noktada her durakta kişi başı yaklaşık 150 avro harcıyorlar."

- Gemileri Bodrum'da görmek heyecanlandırıyor

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç de salgından en çok etkilenen sektörlerden birinin kruvaziyer turizmi olduğuna dikkati çekti.

Kruvaziyer gemilerini Bodrum'da görmeyi çok önemsediklerini belirten Dinç, "Kruvaziyerleri Bodrum'da görmek tatilcileri ve esnafımızı heyecanlandırıyor. Yapılan fuarlarda en çok talebi Türkiye'nin görmesi bizim için çok büyük avantaj. Gemilerle çok farklı ülkelerden yolcular geliyor. Aralarında ilk defa gelenlerde var. Bir sonra ki turda kendisinin özel olarak ilçeye geldiğini duyuyoruz. Bunlar çok önemli gelişmeler." diye konuştu.

Dinç, ilçeye gelen misafirlerin bir bölümünün şehir merkezini ve tarihi alanları gezdiğini, günlük gezi tekneleriyle de gruplar halinde mavi tura çıkan misafirlerin olduğunu ifade etti.